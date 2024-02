Avete i capelli castani e vorreste eliminare una volta per tutte, i vostri riflessi rossi o ramati dalla chioma? Allora, questo è di certo l’articolo perfetto per voi. Infatti, insieme, andremo a scoprire come eliminare i riflessi rossi da un capello scuro.

Ecco come eliminare i riflessi rame dai capelli castani

Grazie a uno shampoo e a un balsamo con pigmenti blu e verdi, è possibile neutralizzare i toni caldi dei capelli tinti e ottenere una bella tonalità di castano freddo.

Ma Perché i capelli castani assumono riflessi rossi?

Durante l’estate, i capelli castani non sono esattamente al loro meglio, soprattutto se sono stati tinti. L’esposizione al sole può causare una sfumatura rossa o arancione. Questo problema può anche verificarsi su capelli castani naturali,ma è sicuramente più comune dopo l’utilizzo di tinture o decolorazione.

Dopo alcune settimane dall’applicazione in salone, i capelli che sono stati colorati o schiariti utilizzando metodi di decolorazione, possono diventare opachi o sviluppare riflessi caldi indesiderati. Tuttavia, se si desidera mantenere unbel colore castano freddo, indipendentemente dalla tonalità scelta, è possibile farlo.

Nella maggior parte dei casi, i capelli castano scuro tendono ad avere riflessi rossastri, mentre i capelli castano chiaro o con riflessi tendono a diventare più arancioni. Perché succede? Questo accade perché i capelli colorati contengono una miscela di pigmenti all’interno delle fibre che, con il tempo e dopo diversi lavaggi, tendono a ossidarsi e a reagire con gli agenti ambientali. È così che appare l’arancione sui capelli più chiari o il rosso sulle basi più scure.

Capelli castani, non rossi

Fortunatamente è possibile eliminare i riflessi rossi o arancioni dai capelli castani senza dover ricorrere a una nuova tintura. In alcuni casi, l’errore consiste nel tingere i capelli di un colore più scuro nel tentativo di uniformare il tono. La soluzione più efficace? Si chiama “neutralizzazione” e prevede l’uso di shampoo o balsamo con pigmenti specifici che neutralizzano i riflessi indesiderati.

Per essere precisi, i prodotti per capelli con pigmenti verdi correggono i riflessi rossi dei capelli castano scuro o medio. I pigmenti blu, invece, sono più adatti ai capelli castano chiaro, compresi quelli con riflessi come il balayage o le ciocche baciate dal sole. Normalmente, la confezione indica la presenza e il tipo di pigmenti utilizzati. Tuttavia, aprendo il flacone, si può vedere il colore effettivo del prodotto all’interno.

E per i capelli castano scuro?

Innanzitutto, è bene chiarire che gli shampoo e i balsami anti-rosso o anti-arancio non tingono i capelli, ma si limitano a tonalizzarli un po’, ma solo superficialmente. Neutralizzano i riflessi rossastri o arancioni dei capelli coprendo la fibra con un colore opposto a quello indesiderato. Secondo la teoria dei colori, il verde annulla il rosso e il blu l’arancione.

Per questo motivo è sufficiente utilizzare prodotti con questi pigmenti.

Come si usano? Si usano come un normale [shampoo e balsamo], con l’accortezza di lasciarli in posa per circa 5 minuti prima di risciacquare, o più a lungo se indicato sulla confezione. Si consiglia di utilizzarli ogni volta che si lavano i capelli finché non si nota l’eliminazione dei toni rossi o arancioni. Poi, si deve riprendere il trattamento non appena si notano riflessi indesiderati.

I prodotti per i capelli che rimuovono il colore rosso o arancione.

E voi, siete contente dei vostri riflessi rame sui capelli castani, oppure ve ne vorreste davvero liberare?

