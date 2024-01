Guida di stile alle 5 acconciature più iconiche di Kylie Jenner: per essere sempre glamour come lei!

A soli 26 anni, Kylie Jenner è diventata la prima celebrità donna a raggiungere l’incredibile traguardo di 300 milioni di follower su Instagram. Se cercate in rete il suo nome, sicuramente vi uscirà “imprenditrice, personaggio televisivo e modella statunitense“.

Kylie Jenner, da star dei reality a imprenditrice milionaria: 5 acconciature per imitarla

Tuttavia, Kylie Jenner è molto di più: icona indiscussa dei reality show, magnate imperiale della bellezza, ereditiera ed imprenditrice di successo, ha saputo costruire un impero multimilionario. Con un patrimonio netto di circa 700 milioni di dollari, si distingue come una delle più ricche della sua famiglia. Si è fatta strada nel mondo dello spettacolo grazie alla sua forte personalità ed il suo stile audace. Non ha mai paura di osare, soprattutto se si tratta dei suoi capelli: è una vera e propria trasformista in fatto di chioma. Quante volte siete rimasti sorpresi davanti agli straordinari hair look di Kylie Jenner? Se anche voi desiderate ispirarvi al suo stile unico, siete nel posto giusto. Scopriamo insieme 5 acconciature da ricreare:

Caschetto biondo platino Iniziamo la nostra lista con un’acconciatura sfoggiata sul red carpet del Met Gala 2017: un caschetto liscissimo biondo platino. Sia il taglio che il colore sono di grande tendenza questa stagione, rendendo questo hair style perfetto da ricreare se ci si vuole ispirare alla modella.

Treccia lunghissima e bassa Proseguiamo poi con l’anno 2019. Icona di stile non solo sui red carpet, ma anche nella vita quotidiana. Per un’uscita serale, Kylie Jenner era stata fotografata con una lunghissima treccia bassa e tirata alla nuca, impreziosita da baby hair modellati con il gel. Un’acconciatura elegante e glamour.

Caschetto retrò con ciuffo ondulato Certo, la vita quotidiana di Kylie Jenner non è esattamente come la nostra. Ci basta pensare che, in occasione del Natale 2022, il suo parrucchiere personale le ha realizzato un meraviglioso caschetto retrò con ciuffo ondulato e punte all’insù. Un’acconciatura estremamente sofisticata da utilizzare nelle serate più speciali.

Chioma rosso fuoco Altro trend in voga per questa stagione è il rosso fuoco, che la modella ha sfoggiato nel 2023 con uno styling lungo ed una frangia. Un colore intenso, forte e sensuale, proprio come lei.

Chioma rosa bubble gum Concludiamo la nostra lista con uno dei più recenti cambi di look di Kylie Jenner: la chioma rosa bubble gum, sfoggiata qualche giorno fa sul suo profilo Instagram.

Sicuramente vi starete chiedendo come fa la modella a cambiare così rapidamente acconciature. Il suo trucco? Le parrucche! Ma questo non importa, Kylie Jenner è amata proprio per la sua capacità di sperimentare, giocare e trasformarsi con il suo look. La sua audacia ci ispira a liberare la fantasia e divertirci con il nostro stile.

