Quali sono i 5 rimedi efficaci per togliere le macchie d’olio di tonno dai tessuti e dai vestiti? Se anche voi vorreste scoprirlo, allora questo è di sicuro l’articolo che farà al caso vostro. Scopriamo dunque, insieme, come eliminare le macchie d’olio del tonno dai vestiti. Siete pronte?

I 5 rimedi efficaci contro le macchie d’olio del tonno da provare subito

Le macchie di olio sono tra le più difficili da rimuovere dai tessuti, soprattutto se sono fresche. Tuttavia, con i giusti rimedi è possibile farle sparire senza rovinare i capi.

1. Borotalco o amido di mais

Il borotalco o l’amido di mais sono i rimedi più comuni per le macchie di olio. Basta tamponare la macchia con un tovagliolo di carta per eliminare l’eccesso di olio, quindi cospargere la zona con una generosa quantità di borotalco o amido di mais. Lasciare agire per almeno mezz’ora, quindi spazzolare via il prodotto. Se la macchia non è ancora scomparsa, ripetere l’operazione.

2. Alcool e sale

Un altro rimedio efficace è l’alcool etilico a 90° e il sale. Versare un po’ di alcool sulla macchia e lasciare agire per circa 10 minuti. Nel frattempo, riempire una bacinella con acqua e detersivo e immergere il tessuto per mezz’ora. Strofinare delicatamente la macchia, quindi risciacquare. Se la macchia è particolarmente ostinata, aggiungere del sale sulla zona e lasciare agire per almeno 4 ore.

3. Ferro da stiro

Il ferro da stiro può essere utilizzato per rimuovere le macchie di olio dai tessuti delicati. Mettere un foglio di carta da forno tra il tessuto e il ferro, quindi stirare la zona interessata. Il calore del ferro trasferirà l’olio sul foglio di carta.

4. Detersivo per i piatti

Il detersivo per i piatti è un altro prodotto che può essere utilizzato per rimuovere le macchie di olio. Inumidire la zona interessata, applicare una piccola quantità di detersivo per i piatti e strofinare delicatamente. Risciacquare con acqua fredda e lavare il capo in lavatrice.

5. Bibite gassate

Le bibite gassate possono essere utilizzate per rimuovere le macchie di olio dai tessuti. Riempire una bacinella con acqua e aggiungere due bicchieri di bibita gassata. Immergere il tessuto per un’ora, quindi lavare in lavatrice.

Ci sarebbero anche altri due metodi aggiuntivi, validi quasi come i primi 5, ma non sempre sufficienti a smacchiare le tracce d’olio più ostinate. Vale comunque la pena di conoscerli!

6. Succo di limone

Il succo di limone è un altro rimedio naturale che può essere utilizzato per rimuovere le macchie di olio. Versare qualche goccia di succo di limone sulla macchia e strofinare delicatamente. Risciacquare con acqua calda e lavare in lavatrice.

7. Gesso o bicarbonato

Il gesso o il bicarbonato di sodio possono essere utilizzati come alternativa al borotalco o all’amido di mais. Versare una piccola quantità di gesso o bicarbonato sulla macchia, lasciare agire per qualche minuto, quindi spazzolare via. Risciacquare con aceto di vino bianco.

Consigli

È importante agire il prima possibile per rimuovere le macchie di olio.

Evitare di strofinare troppo la macchia, per evitare di allargarla.

Seguire le indicazioni riportate sull’etichetta del capo prima di utilizzare qualsiasi rimedio.

Prova e trova il metodo che funziona meglio per te!

