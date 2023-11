Trucchi e consigli per gonfiare un piumino lavato in lavatrice

Come fare per gonfiare un piumino lavato in lavatrice? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Come gonfiare un piumino lavato in lavatrice

Dovete lavare un piumino ma non sapete come fare per riportarlo poi alla sua forma originaria? Bene, siete nel posto giusto. Adesso vedremo infatti insieme come fare per gonfiare un piumino lavato in lavatrice. Quando un piumino viene lavato in lavatrice, tende a perdere la sua forma originaria, ovvero tende a perdere la consistenza dell’imbottitura. Invece di apparire soffice e ariosa diventa pesante e assottigliata. Ma potete stare tranquille, nonostante possa sembrare che il piumino non possa più tornare quello di prima, in realtà le piume contenute nella giacca sono solamente inzuppate e non rovinate. Vediamo per prima cosa come fare per gonfiare un piumino senza l’asciugatrice. Una volta tirato fuori il capo dalla lavatrice, è bene procedere con una scossa manuale del piumino in questione, senza però esagerare con i movimenti e gli strattoni. Ciò va fatto quando però l’acqua in eccesso è già colata via. Il consiglio è quello di andare magari in giardino, per non schizzare acqua in casa. Mettetevi in piedi e tenete il piumino con entrambe le mani e iniziate a scuoterlo in diversi punti, in modo da distribuire equamente l’imbottitura, all’interno delle maniche, del cappuccio e del tronco. Continuare con questa operazione fino a quando il piumino vi sembrerà uniforme, senza quindi che rimangano buchi o zone piatte. Dopo di che potete stendere il piumino ad asciugare. Molto importante leggere attentamente l’etichetta sul capo, per sapere sia come lavarlo, sia come asciugarlo. Una volta asciutto il vostro piumino sarà tornato quello di prima di metterlo in lavatrice, ma più pulito!

Come gonfiare il piumino lavato in lavatrice con l’asciugatrice

Dopo aver visto come fare per gonfiare il piumino lavato in lavatrice senza l’asciugatrice, vediamo adesso invece come fare con. Se in casa avete un’asciugatrice o se invece ne è presente una nella lavanderia self service, potete utilizzarla per ridare forma al vostro piumino. Per prima cosa tirate fuori il piumino dalla lavatrice, strizzatelo per bene, non deve infatti avere acqua in eccesso, poi potete metterlo all’interno dell’asciugatrice. La macchina va impostata a una bassa temperatura ed è meglio evitare di mettere dentro altri capi. Si possono utilizzare anche le palline da asciugatura specifiche che, rimbalzando sulla giacca, aiuteranno i tessuti a ritrovare la loro morbidezza. Durante i cicli di asciugatura è bene tenere sempre sotto controllo il piumino. Mi raccomando di leggere sempre attentamente l’etichetta sul vostro piumino, in quanto non tutti i piumini possono essere messi in asciugatrice. Anche prima di mettere il vostro piumino in lavatrice fate sempre molta attenzione ai simboli presenti sull’etichetta, al fine di evitare di rovinare il capo. A seconda del piumino infatti le modalità di lavaggio, stesura e asciugatura possono variare sensibilmente.

