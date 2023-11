In questo articolo scopriamo insieme come lavare uno zaino North Face in lavatrice senza rovinarlo.

Avete uno zaino della North Face e non sapete come lavarlo? Allora questo articolo fa per voi: ecco dei consigli infallibili per pulire in lavatrice il vostro zaino senza danneggiarlo.

Come lavare uno zaino North Face in lavatrice senza rovinarlo

North Face è uno dei brand sportivi più conosciuti al mondo grazie alla qualità e affidabilità dei suoi prodotti. In particolare per quanto riguarda gli zaini, ideali per escursionismo, viaggi e uso quotidiano. Realizzati con materiali riciclati, offrono resistenza e durata nel tempo. Non solo. I numerosi scomparti ben organizzati del prodotto permettono di avere una maggiore capienza e un elevato comfort. Dunque, stiamo parlando di uno zaino di alta qualità. Ed è proprio per questo che, nel momento in cui bisogna pulirlo, si ha paura di danneggiarlo. Avete intenzione di lavare il vostro zaino in lavatrice? E’ possibile, ma occorre fare molta attenzione. Ecco come fare:

Prima di tutto, assicuratevi di aver svuotato completamente il vostro zaino;

dopodiché inserite il vostro zaino in una borsa salvabucato, per ottenere maggiore protezione durante il lavaggio;

impostate un ciclo di lavaggio delicato (temperatura bassa ed un numero minore di giri);

utilizzate un detergente non invaso;

una volta terminato il lavaggio, ricordate di non utilizzare assolutamente l’asciugatrice, perché rischierete di danneggiare il tessuto o restringerlo. Il nostro consiglio è di far asciugare lo zaino all’aria.



Come lavare uno zaino North Face: consigli e trucchi per non rovinarlo

Dunque, con i giusti accorgimenti uno zaino della North Face può essere tranquillamente lavato il lavatrice. Tuttavia, se lo si preferisce, è possibile lavarlo anche a mano con due metodi differenti:

Il metodo di pulizia con un panno umido è sicuramente quello più semplice e utilizzato. Ti basterà utilizzare un panno bagnato con pochissima acqua tiepida. Il modo migliore è bagnare prima il panno e poi strizzarlo per rimuovere tutta l’acqua in eccesso. Così facendo potrai pulire lo zaino sia all’interno che all’esterno.

è sicuramente quello più semplice e utilizzato. Ti basterà utilizzare un panno bagnato con pochissima acqua tiepida. Il modo migliore è bagnare prima il panno e poi strizzarlo per rimuovere tutta l’acqua in eccesso. Così facendo potrai pulire lo zaino sia all’interno che all’esterno. Se dopo aver strofinato con un panno umido, il tuo zaino presenta ancora qualche macchia di sporco, il passaggio successivo potrebbe essere quello di metterlo in ammollo. Riempi una bacinella di acqua tiepida, immergi lo zaino con tutti gli scomparti e le tasche aperte, e lascialo in ammollo per un po’ di tempo. Per eliminare le macchie di sporco, ti consigliamo di strofinare delicatamente con una spazzola o uno spazzolino.

Seguendo questi piccoli consigli avrai la possibilità di pulire il tuo zaino della North Face senza rovinarlo.

