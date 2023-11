Nina Moric è stata ospite a Verissimo e ha parlato della sua malattia e di tutte le difficoltà che ha dovuto affrontare. La svelato che questa è la sua “ultima intervista”, perché non vuole più parlare di se stessa in pubblico.

Come sta Nina Moric: tra malattia e solitudine

Nina Moric, ex modella che ora è diventata una pittrice, è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo e ha subito chiarito i suoi progetti futuri, spiegando di non voler più parlare di se stessa. “Questa sarà l’ultima intervista, non voglio più parlare di me, ho messo tutta me stessa nella mia arte e spero di parlare solo di quella in futuro” ha dichiarato l’ex modella, che ha parlato di tutti i suoi tormenti, tra “droghe e follia”. La donna si è allontanata dal mondo dello spettacolo per dedicarsi all’arte e ha spiegato di essere finalmente serena perché il figlio Carlos, avuto dall’ex Fabrizio Corona, dopo anni di lontananza, è tornato a casa. “Carlos non è la mia famiglia, è parte di me, è un amore che non si può spiegare, non solo è la persona più importante, è di più, è la vita che respiro” ha spiegato. A proposito del figlio Carlos, Nina Moric ha spiegato che sta bene, che è molto sensibile e ha avuto un crollo, ma non ha nessun problema psicologico.

“Sono senza un seno. Sono stata colpita da un batterio che non è stato capito, mi hanno dato antibiotici blandi e ho avuto la sepsi. Ero da sola a casa, ho chiamato l’ambulanza e durante il tragitto sono svenuta. Mi sono presentata con questo seno enorme e la mano gonfia. Sono stata operata d’urgenza e ho rischiato la vita” ha poi spiegato, parlando di quello che ha dovuto affrontare. “Sono stata attaccata da un batterio, è spuntato come un nodulo che poi ha cominciato a espandersi. Sono andata in un ospedale milanese dove sono stati, diciamo così, negligenti. Mi hanno dato antibiotici, cose blande. Ma il male si è diffuso. Dopo un mese, il mio seno era viola, una ‘bomba’ che mi dava dolori atroci. Sono finita in codice rosso all’Humanitas. Ho rischiato la vita, sono stata 20 giorni in ospedale” ha aggiunto Nina Moric. “Mi hanno asportato seno e protesi, ora sono come le amazzoni che si tagliavano un seno per poter tirare meglio con l’arco” ha aggiunto l’ex modella, sottolineando che il dolore più grande l’ha provato dopo, quando nessuno è andato a trovarla.

Il passato di Nina Moric

Nina Moric ha parlato anche del suo passato, rilasciando dichiarazioni che hanno spiazzato tutti. “Ho provato cannabis ed eroina ma non mi piacciono, ho avuto problemi con l’autolesionismo. E che fai? Togli un figlio a una persona così invece di aiutarla?” ha dichiarato la donna. Il riferimento è al fatto che nel 2015, dopo un suo presunto tentato suicidio davanti agli occhi del figlio 15enne, il giudice del Tribunale dei Minori di Milano aveva deciso di affidare Carlos alla madre di Fabrizio Corona, che a quei tempi si trovava in carcere. “Ma io non ho mai fatto nulla mentre Carlos era con me” ha voluto precisare Nina Moric. “Quando hanno detto che me lo portavano via per sempre ho fatto il gesto, piuttosto muoio. Ho cominciato a bere tequila, ma è durato poco, volevo solo spegnermi. Carlos non tornava, non potevo nemmeno andare a scuola e parlare con i suoi professori o portargli un regalo di compleanno o stare cinque minuti da sola con lui. Detto questo, le donne devono essere aiutate quando soffrono, non devono essere abbandonate” ha aggiunto l’ex modella.

“Stavo male ma non voglio dare la colpa a nessuno, cercando scuse. L’unica colpevole sono io, me ne rendevo conto ma non riuscivo a uscirne se non con arroganza e presunzione. Ero senza casa, vivevo tra gli alberghi, poi ho trovato un posto meraviglioso dove ci sono le mie opere ed è un’aria nuova, ossigeno puro (…) Ho abbracciato la solitudine, ho dovuto attraversare la follia per ritrovarmi ma è stata la medicina più bella perché la vita è data troppe volte per scontata” ha spiegato, dichiarando che oggi finalmente si sente serena.

GLI ARTICOLI PIÙ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT: