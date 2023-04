Come lavare le scarpe in lavatrice senza rovinarle: trucchi e consigli

Le scarpe vengono indossate ogni giorno, per camminare, e di conseguenza è normale che siano il capo senza dubbio più sporco. Alcuni modelli di scarpe si possono lavare in lavatrice, seguendo qualche accorgimento.

Le scarpe sono senza dubbio il capo più sporco in assoluto. È normale, perché vengono indossate ogni giorno, per camminare su strade e marciapiedi che, ovviamente, non sono affatto puliti. Ci sono persone che preferiscono lavare le scarpe a mano, ma non è detto che sia la soluzione giusta per ogni modello. Ci sono sicuramente scarpe che non possono essere lavate in lavatrice, ma altri modelli possono tranquillamente fare un ciclo di lavaggio che le renda davvero come nuove, in poco tempo e con pochissimo sforzo. Ovviamente la prima cosa a cui pensare è se la vostra lavatrice sia adatta a lavare le scarpe, perché deve avere sicuramente un programma dedicato, che non le rovini. Per evitare che si rovinino in modo irreparabile, basta seguire alcuni piccoli accorgimenti, semplice e facili da applicare, così da avere la sicurezza di poter continuare ad usare le proprie scarpe, senza rovinarle e riuscendo a mantenerle sempre pulite.

La prima cosa da sapere, però, è che alcuni tipi di scarpe sono adatti al lavaggio in lavatrice, mentre altri no. Per esempio, per i modelli da ginnastica di tela, o finta pelle, generalmente non si corre nessun rischio a metterle in lavatrice. Per quanto riguarda le scarpe di cuoio, invece, è sempre meglio evitare di lavarle in lavatrice, perché potrebbero rovinarsi. Stessa cosa per gli stivali e le scarpe con il tacco.

Lavare le scarpe in lavatrice: i consigli

Prima di effettuare il lavaggio, è preferibile effettuare una preparazione adeguata. La sera prima potete mettere tre cucchiai di bicarbonato di sodio dentro ogni scarpa e lasciare agire per tutta la notte. Se, invece, la scarpa ha delle strisciate nere sulla superficie, allora è meglio intervenire prima a mano, strofinando con una spugna umida o con una gomma per cancellare. È importante rimuovere prima anche eventuali tracce di fango o escrementi sulla suola. La lavatrice non è sempre in grado di eliminare ogni tipo di macchia e ogni tipo di sporco e alcuni detriti potrebbero sporcare e rovinare la vostra lavatrice. Un’altra operazione da effettuare prima del lavaggio riguarda il cestello della lavatrice. Per evitare che le scarpe vadano ad urtare violentemente contro la superficie metallica e le barriere intermedie, è bene posare dei cuscini o degli asciugamani, in modo da fornire alle scarpe una base morbida durante il lavaggio.

Dopo aver effettuato la preparazione, è importante ricordare di togliere i lacci e metterli in una federa o in una sacca per evitare che si impiglino. A questo punto si può passare al lavaggio. Si può impostare un lavaggio con acqua non troppo calda, per evitare di far sciogliere la colla presente nelle scarpe, e scegliere un ciclo delicato per lavarle proteggendole. Dopo il primo risciacquo, si può passare ad un risciacquo extra, per rimuovere eventuali residui di sapone. Una volta terminato il ciclo, si possono estrarre le scarpe dalla lavatrice, rimuovendo le pieghe dei tessuti con le dita e mettere all’interno dei fogli di giornale appallottolati per far riprendere loro la forma corretta. È importante ricordare di non mettere mai le scarpe in asciugatrice, perché potrebbero rovinarsi. È meglio lasciarle asciugare all’aria aperta, anche se richiede del tempo in più.