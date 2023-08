Come pulire e lavare le scarpe di pelle? Scopriamo se è meglio in lavatrice o a mano

Come lavare le scarpe in pelle? E poi, è meglio la lavatrice o il lavaggio a mano? Se anche voi vi state chiedendo in che modo potervi occupare al meglio delle vostre scarpe e accessori in pelle, allora questo è senze dubbio il posto giusto per voi. Vediamo dunque, insieme, come occuparci al meglio delle nostre scarpe in pelle.

Come lavare le scarpe in pelle: meglio in lavatrice o a mano?

Prima di tutto, facciamo chiarezza: non tutte le scarpe in pelle, di sicuro, sono uguali. Infatti, anche se di pelle, le scarpe da ginnastica saranno molto più delicate di ballerine, sandali o scarpe col tacco. Per questo, andrebbe certamente fatto un discorso a parte per ogni modello e tipo di calzatura. Ma, se vogliamo attenerci alle regole comuni, e del buon senso, sarebbe sicuramente da preferire il lavaggio a mano. Ad ogni modo, questo non vuol dire che un paio di scarpe in pelle non possano mai essere lavate in lavatrice: con le accortezze che stiamo per vedere, infatti, anche questa opzione diventerà possibile. Si consiglia, però, di non esagerare coi lavaggi in lavatrice: uno o al massimo due l’anno, potranno certamente bastare.

Come lavare le scarpe di pelle in lavatrice, senza rovinarle

E dunque, come possiamo lavare e pulire le nostre scarpe in pelle, senza rischiare di rovinarle? Sicuramente, rispettando queste norme, sarà possibile conservarle belle nel tempo.

Eliminare lacci, nastri ed applicazioni: Prima di mettere in lavatrice le scarpe, è bene eliminare lacci, applicazioni e nastri, riponendoli in una retina per lavatrice. Potranno quindi essere lavati insieme alle scarpe, o in un secondo momento.

Mai utilizzare la centrifuga, quando si lava un paio di scarpe in pelle. Inoltre, è bene scegliere un programma per i delicati, a 40 gradi, e non mettere mai nel cestello più di due paia di scarpe. Infatti, le scarpe hanno bisogno di molto spazio per pulirsi al meglio.

Scegliere di dosare il sapone: Importante sarà, anche, utilizzare un sapone per capi delicati, e scegliere di impiegarne una dose davvero minima, per non danneggiare con prodotti aggressivi la pelle.

Lasciar asciugare bene: Ovviamente, è vietato l'uso dell'asciugatrice. Le scarpe devono essere poste all'ombra e mai alla luce diretta, in un luogo fresco ma asciutto, al riparo dall'umidità. E si devono lasciar asciugare completamente, prima di andare a riporle.

Come lavare le scarpe di pelle a mano? Tutti i segreti

Per ottenere un ottimo risultato, lavando le nostre scarpe in pelle con lavaggio a mano, esistono tanti piccoli e grandi segreti: sono dei veri e propri rimedi della nonna, da scrivere in un quaderno e conservare.

Acqua e sapone neutro: La tecnica perfetta, sicuramente, è quella di lavare le scarpe in una bacinella d’acqua tiepida. Si tengono immerse le scarpe con acqua e sapone neutro, per almeno un’ora. Se ci sono incrostazioni o macchie di terriccio e fango, si può utilizzare una spazzola per indumenti dalle setole dure, strofinando delicatamente finché le macchie non verranno via. Per rendere il passaggio più rapido ed efficiente, si può aggiungere alla spazzola del sapone per i piatti, o del bicarbonato.

Mollica di pane: se la macchia sulle scarpe è davvero insistente, si può provare a pretrattare la zona, strofinando sulla macchia una mollica morbida di pane. Questo trucco è molto utile anche per le ciabatte in gomma.

Latte detergente o buccia d’arancia: Il latte detergente, alleato per rimuovere il trucco, è perfetto anche come lucido da scarpe. Inoltre, se è stagione,vi invitiamo a conservare qualche buccia d’arancia: l’ideale per eliminare macchie d’olio e di unto dalle vostre scarpe, anche subito prima di uscire.

Vi sono piaciuti questi trucchetti casalinghi per pulire le scarpe in pelle? Provate ad attuarli e non ve ne pentirete!