Una delle tendenze moda degli ultimi anni sono sicuramente i pantaloni a vita alta, impeccabili e versatili, perfetti per qualsiasi tipo di outfit. Sono un capo davvero essenziale. Scopriamo insieme come indossarli.

Come si indossano i pantaloni a vita alta?

I pantaloni a vita alta sono una delle tendenze moda più amate degli ultimi anni, che va in aiuto alla shilhouette, rendendola perfetta in ogni occasione. Un capo particolarmente versatile, ideale con outfit casual, ma anche con i look più eleganti. Sono stati un must have dagli anni ’70 fino agli anni ’90, per poi sparire e lasciare spazio ai pantaloni a vita bassa, che non sono particolarmente complici dei fisici femminili, perché rischiano di segnare qualche piccolo difetto. Fortunatamente per le donne, i pantaloni a vita alta sono tornati di moda, con tanti modelli diversi, per accontentare ogni gusto e ogni stile. Questi pantaloni stanno bene praticamente a tutte e aiutano le donne a sembrare più magre. La loro linea è in grado di aiutare ogni fisionomia, proporzionando e risaltando le curve naturali, per slanciare la figura e valorizzare il punto vita. Per trovare il modello giusto il consiglio migliore è quello di provarli tutti fino a quando sicuramente troverete quello che vi farà sentire bellissime.

I pantaloni a vita alta, soprattutto denim e skinny, si possono indossare con qualsiasi cosa. Ci sono solo alcune piccole accortezze da tenere conto a seconda del modello. Quelli con linee ampie e a palazzo vanno indossati con magliette e con camicie morbide, infilate nei pantaloni. È sempre meglio evitare di vestirsi completamente oversize, perché non è vero che nascondiamo meglio i difetti, anzi è sempre importante valorizzare i punti forti per porre su questi l’attenzione, riuscendo in questo modo a mettere da parte i difetti.

Pantaloni a vita alta: cinque modelli must have

I pantaloni a vita alta, come abbiamo spiegato, possono essere indossati in qualsiasi modi, con qualsiasi cosa. Rendere il look perfetto con questo capo è davvero molto semplice, perché si tratta di un capo davvero molto versatile. I cinque modelli di pantaloni a vita alta must have sono: