Sciogliere il mascara waterproof può rivelarsi una vera sfida, ma non preoccuparti, siamo qui per aiutarti! Dalla scelta dei prodotti giusti alla tecnica corretta, scopriamo rimedi, consigli e suggerimenti per una rimozione delicata ma efficace.

Come sciogliere il mascara waterproof

Sempre più donne preferiscono il mascara waterproof rispetto al mascara tradizionale. La sua capacità di resistere all’acqua e all’umidità, evitando il tanto odiato effetto “panda”, lo rende un must have. Inoltre, offre anche un’incurvatura maggiore alle ciglia rispetto ai classici mascara, poiché le mantiene piegate grazie alla sua aderenza. Tuttavia, la sua rimozione può risultare un po’ difficile. Si sa, detergere e struccare il viso nel modo giusto è fondamentale per preservare la salute e la bellezza della nostra pelle: è necessario quindi rimuovere trucco e impurità scegliendo i metodi e gli strumenti adatti anche in base alla tipologia di make up.

Come sciogliere il mascara waterproof: consigli

Chi ama il trucco waterproof, che ci fa essere perfette per tutto il giorno, dovrà dedicare particolare cura alla fase di pulizia soprattutto quando parliamo di struccare gli occhi, una zona estremamente delicata. Dunque, vediamo insieme come sciogliere il mascara waterproof in modo efficace, facile e veloce:

Olio di cocco L’olio di cocco è un ottimo alleato per sciogliere il mascara waterproof. Applica il prodotto delicatamente sulle ciglia con un batuffolo di cotone e lascialo agire per qualche istante. Successivamente, rimuovi il trucco con un dischetto struccante.

Olio di oliva Anche l’olio di oliva è un valido struccante naturale per sciogliere il mascara waterproof, poiché riesce a contrastare l’impermeabilità del prodotto rimuovendolo dalle ciglia in modo completo ed immediato.

Acqua micellare L’acqua micellare è un’alternativa leggera e delicata che può aiutarti a rimuovere il trucco senza irritare la pelle. Basta inumidire un dischetto di cotone con acqua micellare, lasciarlo agire per circa 30 secondi sugli occhi chiusi e successivamente massaggiare delicatamente le ciglia per sciogliere completamente il mascara waterproof.

Bifasico occhi I detergenti bifasici specifici per gli occhi sono formulati appositamente per sciogliere il trucco waterproof in modo semplice ed efficace. Agita il prodotto per mescolare le due fasi, applicalo su un dischetto struccante e tampona delicatamente le ciglia per rimuovere il trucco.

Con questi semplici rimedi e consigli, potrai finalmente sciogliere il mascara waterproof senza sforzo, in modo rapido e delicato, lasciando le tua ciglia pulite e la pelle intorno agli occhi idratata e morbida.

