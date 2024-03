Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, come fare per idratare le labbra prima di applicare il rossetto.

Come idratare le labbra prima del rossetto: 6 trucchi infallibili

Per fa sì che il rossetto risulti impeccabile è fondamentale che le labbra siano ben idratate prima dell’applicazione. Spesso in realtà molte di noi trascurano questo aspetto e passano subito a stendere il rossetto. Le labbra secche e screpolate non sono però una buona base per la tenuta del rossetto. Inoltre il colore del rossetto potrebbe non essere uniforme sulle labbra screpolate e secche. Ma vediamo adesso insieme 6 trucchetti infallibili per idratare al meglio le labbra prima di applicare il rossetto:

Esfoliazione: per prima cosa è fondamentale fare uno scrub al fine di eliminare tutte le cellule morte e ottenere così una superficie liscia. Usare un balsamo labbra: altra cosa essenziale è utilizzare un balsamo labbra idratante, che contenga elementi nutrienti come per esempio il burro di karité, l’olio di cocco e la vitamina E. Lasciare in posa: una volta applicato il balsamo è bene aspettare qualche minuto prima di applicare il rossetto, al fine che le labbra possano assorbire tutto il nutrimento. Rimuovere eccesso di balsamo: prima di applicare il rossetto ricordatevi di rimuovere gli eccessi di balsamo, affinché il colore possa aderire bene alle labbra. Non leccate o mordete le labbra: queste cattive abitudini possono rendere le labbra secche. Bere tanta acqua: al fine di avere le labbra ben idratate è importante anche bere tanta acqua, il consiglio sono almeno due litri al giorno, oltre a seguire una sana alimentazione, ricca di vitamine, minerali e acidi grassi Omega 3.

Con questi accorgimenti le vostre labbra saranno ben idratate e potrete quindi ottenere anche de risultati ottimali applicando il rossetto.

Come far durare il rossetto più a lungo

Dopo aver visto come idratare al meglio le labbra prima di applicare il rossetto, vediamo adesso insieme come fare per far sì che il lipstick duri più tempo:

Primer: dopo aver idratato le labbra, va applicato il primer, ovvero quel prodotto in grado di creare una superficie liscia che potenzia il colore e la tenuta del rossetto, evitando anche le sbavature.

dopo aver idratato le labbra, va applicato il primer, ovvero quel prodotto in grado di creare una superficie liscia che potenzia il colore e la tenuta del rossetto, evitando anche le sbavature. Matita labbra trasparente: una volta applicato il primer è ora di sigillare le labbra con la matita trasparente, che impedisce al rossetto di uscire dai contorni delle labbra. La matita va applicata attorno tutto il contorno labbra, poco fuori la mucosa colorata, proprio per creare una barriera invisibile che non fa uscire il rossetto.

una volta applicato il primer è ora di sigillare le labbra con la matita trasparente, che impedisce al rossetto di uscire dai contorni delle labbra. La matita va applicata attorno tutto il contorno labbra, poco fuori la mucosa colorata, proprio per creare una barriera invisibile che non fa uscire il rossetto. Contorno labbra: dopo di che si possono tracciare i contorni labbra con una matita di un colore poco più chiaro del rossetto scelto.

dopo di che si possono tracciare i contorni labbra con una matita di un colore poco più chiaro del rossetto scelto. Rossetto: a questo punto si può stendere il rossetto. I rossetti mat sono quelli che tengono di più.

a questo punto si può stendere il rossetto. I rossetti mat sono quelli che tengono di più. Lucidalabbra: infine potete applicate anche il lipgloss, per una tenuta super e un effetto scintillante.

