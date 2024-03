Ecco 15 errori make up da evitare assolutamente: scopri i segreti per realizzare un trucco perfetto.

Sei una vera appassionata di make up e desideri ottenere un look impeccabile? Allora non cercare oltre: questo è l’articolo giusto per te! Ecco i 15 errori da evitare assolutamente per ottenere un trucco perfetto che ti farà sentire al top in ogni occasione.

Come realizzare un make up perfetto? 15 errori da evitare assolutamente

Quando si tratta di truccarsi, anche le piccole imprecisioni possono rovinare completamente il risultato finale del make up. Non importa se sei alle prime armi o se hai già esperienza nel campo, è sempre utile ricordare i principali errori da evitare. E’ proprio per questo che abbiamo stilato una lista degli errori più comuni da non commettere mai.

Errori make up da evitare, la base

Non preparare adeguatamente la pelle Iniziamo dallo step più importante: l’idratazione. Mantenere la pelle idratata è fondamentale, soprattutto prima del make up. Prima di applicare il trucco, è necessario seguire una buona routine di skincare. Una pelle ben curata è la base perfetta per un trucco impeccabile e duraturo.

Non utilizzare il primer per occhi e viso Non dimenticare mai di applicare il primer sia sul viso che sulle palpebre prima di applicare il trucco. Si tratta di un prodotto indispensabile per creare una base liscia per il trucco, riducendo l’aspetto dei pori e migliorando la resistenza del make up.

Scegliere la tonalità sbagliata di fondotinta La scelta del fondotinta adatto al proprio tono di pelle è essenziale per ottenere un make up uniforme e naturale. Se hai un’appuntamento all’ultimo minuto e ti sei resa conto troppo tardi della colorazione sbagliata, non preoccuparti! Esistono soluzioni rapide e veloci per rimediare. In caso di fondotinta più chiaro, basterà miscelarlo con uno più scuro. Al contrario, basterà miscelarlo con una crema idratante.

Applicare troppo prodotto sul viso Un errore molto comune è applicare troppo fondotinta o correttore sul viso, creando quel tanto odiato effetto “maschera”. Inizia con una piccola quantità di prodotto e sfuma bene per ottenere un risultato omogeneo e leggero. 3

Contouring si, ma senza esagerare

Il contouring può definire i lineamenti del viso e creare una bella scultura. Tuttavia, è importante non esagerare. Assicurati di sfumare bene per un aspetto armonioso e radioso.

Utilizzare troppo blush Il blush deve semplicemente aggiungere un tocco di colore alle guance e donare freschezza al viso. Dunque… vietato l’effetto “Heidi”!

Utilizzare troppo illuminante

Attenzione anche alla quantità di illuminante da applicare: è assolutamente vietato esagerare. Il risultato, infatti, non farebbe sembrare il vostro viso luminoso ma lucido.

Non applicare il fissante per il trucco Il fissante è un alleato prezioso per aumentare la durata del make up e mantenere l’aspetto fresco e luminoso. Ti basterà spruzzare una piccola quantità di prodotto dopo aver completato il trucco e lasciare assorbire per qualche minuto.

Attenzione alla cipria

La cipria può aiutare a controllare la lucentezza del viso, ma attenzione a non esagerare. Utilizza una cipria traslucida e applicala solo sulle zone che tendono ad essere più lucide, come la zona T.

Errori make up da evitare, gli occhi

Non sfumare correttamente l’ombretto

Così come non bisogna applicare troppo prodotto sul viso, occorre prestare molta attenzione alla realizzazione del trucco occhi. Per un risultato armonioso e morbido, è fondamentale sfumare bene l’ombretto.

Scegliere colori troppo scuri

I colori troppo scuri tendano ad appesantire lo sguardo, chiudendo l’occhio e mettendo in evidenza le imperfezioni, come occhiaie e borse sotto gli occhi. Se ami le nuance più scure, meglio prediligere il verde o il blu che assicurano uno sguardo più aperto e luminoso.

Applicare il mascara in modo disordinato Quante volte ti sei ritrovata con quei fastidiosi grumi e tutte le ciglia incollate? Dopo l’applicazione del mascara, prova a separare le ciglia con un pennello pulito e sottile.

Truccare eccessivamente le sopracciglia Le sopracciglia ben curate sono importanti per incorniciare il viso. Evita di truccarle eccessivamente. Usa prodotti specifici per riempire le aree vuote in modo sottile e naturale.

Errori make up da evitare, le labbra

Non idratare le labbra Prima di applicare il rossetto, assicurati di idratare le labbra con un balsamo labbra. In questo modo, il prodotto si stenderà in modo uniforme e durerà più a lungo.

Pulizia dei pennelli Pulire i pennelli è un passaggio essenziale per mantenere la loro qualità e garantire una corretta applicazione del trucco.

Mai più errori: segui questi piccoli consigli e regala al tuo viso un make up a regola d’arte!

