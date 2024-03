Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, come fare per riconoscere una borsa di Louis Vuitton falsa da una originale.

Come riconoscere una borsa Louis Vuitton falsa

Le borse Louis Vuitton sono tra le più desiderate e proprio per questo sono anche tra le borse più contraffatte al mondo. Se ne possono trovare false un pò ovunque, ma soprattutto su Internet dove le vendono spacciandole per borse originali quando in realtà non lo sono. Per non farsi truffare, ci sono però dei metodi per capire se una borsa è davvero un Louis Vuitton originale o se invece è un falso. Il consiglio è sempre quello, se si vuole acquistare una borsa Louis Vuitton, di andare in uno dei negozi ufficiali della maison, oppure di acquistarla dal loro sito. Ma vediamo comunque adesso insieme come fare per capire se una borsa Louis Vuitton è originale o no.

Come verificare se una borsa Louis Vuitton è originale

Se avete acquistato ad esempio su Internet una borsa Louis Vuitton ma avete il dubbio che in realtà sia un falso, ecco come fare per riuscire a capire se la borsa è originale o no:

Dicitura “Made in” : una borsa Louis Vuitton originale ha sempre un marchio con scritto Louis Vuitton e la dicitura “made in France”, o del Paese in cui è stata prodotta. Le scritte devono inoltre essere impresse nel cuoio e per capire se sono autentiche la L deve possedere un base corta, le O devono essere tondeggianti e di dimensioni maggiori della L, le T devono essere molto vicine, quasi fino a toccarsi. Le lettere devo essere molto nitide. Se tutto ciò non c’è allora la borsa è contraffatta.

: una borsa Louis Vuitton originale ha sempre un marchio con scritto Louis Vuitton e la dicitura “made in France”, o del Paese in cui è stata prodotta. Le scritte devono inoltre essere impresse nel cuoio e per capire se sono autentiche la L deve possedere un base corta, le O devono essere tondeggianti e di dimensioni maggiori della L, le T devono essere molto vicine, quasi fino a toccarsi. Le lettere devo essere molto nitide. Se tutto ciò non c’è allora la borsa è contraffatta. Controllare il logo : la L e la V devono avere l’incrocio in basso, vicino al piede della prima. La cima della L, inoltre, non è alla stessa altezza dei serif della V, ma è poco più sotto. I loghi devono apparire dritti sulla parte anteriore della borsa e a testa in giù sul lato posteriore perché per realizzare la borsa viene usata un’unica striscia continua di pelle.

: la L e la V devono avere l’incrocio in basso, vicino al piede della prima. La cima della L, inoltre, non è alla stessa altezza dei serif della V, ma è poco più sotto. I loghi devono apparire dritti sulla parte anteriore della borsa e a testa in giù sul lato posteriore perché per realizzare la borsa viene usata un’unica striscia continua di pelle. Controllare le cuciture: esse sono sempre perfette e sono di un colore giallo mostarda. Se così non è allora avete davanti a voi un falso.

esse sono sempre perfette e sono di un colore giallo mostarda. Se così non è allora avete davanti a voi un falso. Controllare che il motivo sia uniforme : ad esempio se un cerchio è tagliato da un alto della borsa lo deve essere anche dall’altro. Se così non è con molta probabilità la borsa è taroccata.

: ad esempio se un cerchio è tagliato da un alto della borsa lo deve essere anche dall’altro. Se così non è con molta probabilità la borsa è taroccata. Guardare l’hardware: deve essere in ottone dorato e deve apparire lucido, non opaco o scolorito.

deve essere in ottone dorato e deve apparire lucido, non opaco o scolorito. Codice interno: controllare se il codice interno di identificazione corrisponde al marchio di origine. Il codice indica la data e il luogo di produzione.

Questi sono quindi alcuni modi per capire se una borsa Louis Vuitton è originale o se invece è un falso. Se siete nel dubbio il consiglio è di rivolgervi a un esperto del settore.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Tendenze moda, Louis Vuitton festeggia 10 anni di direzione creativa di Nicolas Ghesquière alla Paris Fashion Week 2024

Portafoglio mini: i modelli meno ingombranti