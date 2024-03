A concludere la Paris Fashion Week 2024 c’è stata la sfilata di Louis Vuitton, con uno show per festeggiare i 10 anni di direzione creativa di Nicolas Ghesquière. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Paris Fashion Week 2024, Louis Vuitton festeggia 10 anni di direzione creativa di Nicolas Ghesquière

Si è conclusa la Settimana della Moda di Parigi 2024 che ha visto sfilare per ultimo le nuove collezioni Autunno Inverno 2024 2025 firmate Louis Vuitton. La sfilata è stata anche l’occasione per celebrare i 10 anni alla direzione creativa di Nicolas Ghesquière, arrivato alla Maison il 12 marzo del 2014. Ghesquière, per festeggiare questo importante traguardo, ha scelto di sfilare nello stesso luogo della sua prima sfilata per Louis Vuitton, ovvero all’ombra del Louvre, per uno show davvero indimenticabile. Insomma, il sodalizio tra Ghesquière e Louis Vuitton pare proprio non avere crisi.

Paris Fashion Week 2024: la collezione Autunno Inverno 2024/25 firmata Louis Vuitton

Come abbiamo appena visto è stata la sfilata di Louis Vuitton ha chiudere la Paris Fashion Week 2024. Sulle varie passerelle abbiamo visto le varie Maison proporre le loro nuove collezioni Autunno Inverno 2024 2025, dandoci quindi la possibilità di sapere con largo anticipo quali saranno le tendenze moda per le prossime stagioni fredde. Per la Maison francese è stata anche l’occasione di festeggiare i 10 anni di direzione creativa di Nicolas Ghesquière. Tra maxi gonne, magliette over size e giacche iper strutturate passando per i guanti pelosi che erano uno dei suoi punti saldi della collezione Autunno 2009, quando lavorava per Balenciaga. Passato, presente e futuro, per una sfilata che difficilmente sarà dimenticata.

Chi è Nicolas Ghesquière

Nicolas Ghesquière è da dieci anni il direttore creativo del noto brand di haute couture francese Louis Vuitton. Proprio in occasione della Paris Fashion Week 2024, lo stilista ha potuto festeggiare, con qualche giorno di anticipo, i suoi dieci anni alla Maison, dando il via a uno show davvero indimenticabile. Nicolas Ghesquière è nato Comines il 9 maggio del 1971 e ha quindi 52 anni. Dal 1990 al 1992 ha lavorato come assistente di Jean Paul Gaultier, poi come designer per Trussardi e Thierry Mugler. Nel 1997 eccolo approdare da Balenciaga, riuscendo a dare nuova vita alla Maison dopo la morte del suo fondatore Cristòbal Balenciaga, aggiungendo componenti futuristiche e avanguardistiche, che rimandano anche a scenari fantascientifici. Dopo 15 anni lascia la Maison e, il 14 marzo del 2014 diventa il nuovo direttore creativo di Louis Vuitton. Nel corso della sua carriera, Nicolas Ghesquière ha ricevuto anche diversi riconoscimenti. Per esempio nel 2006 è stato nominato come una delle persone più influenti dal Time, nel 2007 è stato nominato cavaliere dell’Ordine delle arti e delle lettere francesi e nel 2014 ha vinto il Premio International Designer of Tìthe Year ai British Fashion Awards.

