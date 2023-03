Come realizzare un look monochrome perfetto: consigli di stile

Il look monochrome è la tendenza da abbracciare durante la primavera-estate 2023: look tinta unita facili e veloci, ma stilosissimi

La comodità di non dovere abbinare più colori nello stesso outift è assoluta. Se poi pensiamo che il monochrome è una delle tendenze della primavera-estate 2023 tanto meglio, no? Che ne dite di un look total white, total black o, perché no, total green? Scopriamo insieme come realizzare in modo perfetto un outfit monochrome: al via con la tendenza.

Come realizzare un look monochrome in modo perfetto: tips utili

Non poteva esserci tendenza più semplice. La primavera-estate 2023 mette da parte gli abbinamenti cromatici e non vi fa pensare troppo a quale colore stia bene con il rosso, quale con il verde e quale con il blu. Eh sì, perché la vera tendenza della bella stagione è il look monochrome: facile e veloce, purché sia comunque studiato. Se da una parte realizzare un look monochrome si rivela qualcosa di obbiettivamente semplice, dall’altra bisogna sempre prestare la giusta attenzione alla scelta dei capi: in che senso?

Se, ad esempio, scegliete di creare un look monochrome total white, dovrete essere molto scrupolose nello scegliere sempre le tonalità uguali. Bianco latte o bianco sporco? Bianco panna o bianco ghiaccio? Insomma, la coordinazione c’è ed è fondamentale anche quando si tratta di look monochrome. Tutti i capi selezionati dovranno essere uguali cromaticamente parlando.

L’importanza degli accessori nei look monochrome

Ovviamente nella costruzione di un look monochrome hanno grande importanza anche gli accessori, necessari all’ottenimento di un risultato ancora più efficace. Scegliete borsa, scarpe, occhiali e gioielli ton sur ton e la tendenza sarà tutta nelle vostre mani.

I look monochrome di tendenza per la primavera-estate 2023

Tra i colori che nella bella stagione andranno a vestire la maggior parte dei look monochrome c’è, ovviamente, il bianco. Le fashion week del 2023 ci hanno fatto vedere numerosi look in bianco decisamente cool. Per realizzare in modo perfetto un outfit monochrome total white vi basterà davvero poco: di moda è la gonna lunghissima, abbinata a un top e a un blazer portato aperto o direttamente sulle spalle. Ai piedi sandali alti e borsa a mano: perfetto!

Non c’è bianco se non c’è anche nero, giusto? Una tendenza che non muore mai è proprio il total black, da sempre immagine di stile, di eleganza e di grande versatilità. Di tendenza per la primavera-estate 2023 look monochrome total black easy e cool allo stesso tempo. Leggings, top, blazer oversize e scarpe en pendant.

Che primavera sarebbe senza una spruzzata di colore e di vivacità? Ed ecco che i look monochrome si tingono di rosa shocking, tonalità amatissima dalla maggior parte delle donne. Create il vostro look e abbracciate i primi raggi del sole con stile: provate con una tuta corta abbinata a una giacca in tina e ai piedi décolleté pink. Il vostro look monochrome rosa vi lascerà senza fiato.

Imperdibile anche il look monochrome beige, tonalità sofisticata e adatta a ogni contesto e personalità. Se volete coprire la tendenza in toto, ad esempio, provate con un paio di pantaloni parachutes, top che lascia la pancia scoperta e camicia ton sur ton lasciata aperta sopra. Ai piedi sneakers in tonalità nude o un bel paio di sandali (non per forza alti) in linea con il resto dell’outfit.

C’è da sbizzarrirsi con i look monochrome: più semplici e veloci, ma altrettanto divertenti da costruire.