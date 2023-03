La neon fashion è la tendenza per la primavera 2023

Per questa primavera 2023 i colori di tendenza sono quelli flou o neon. Vediamo, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Colori di tendenza primavera 2023: neon fashion, cos’è?

Dopo gli ultimi anni caratterizzati da restrizioni, limitazioni e mancanza di libertà a causa della pandemia, c’è voglia di rivalsa, di colore e di allegria. Per questo i colori di tendenza per questa primavera 2023 puntano su nuance in grado di trasmettere positività e ottimismo, gioia e libertà. Sulle passerelle abbiamo infatti visto tantissimi vestiti caratterizzati da colori spumeggianti ed energici, per dare un segnale forte di rinascita. Tinte neon, flou ed evidenziatore sono quindi le tonalità su cui puntare per la primavera e anche per l’estate 2023. Ma cosa sono i colori neon? I colori fluorescenti o neon non sono altro che versioni più luminose dei colori primari e secondari, come il blu, il rosso, il giallo, il verde e il viola. Si differenziano dai colori neutri perché sono molto più carichi di colore tanto che è praticamente impossibile non notarli. Sono colori in grado di donare allegria anche solo a guardarli.

Colori tendenza primavera 2023: neon fashion

Come abbiamo detto sopra, per questa primavera 2023 bisogna puntare sui colori neon o fluo. Se ancora dovete fare i vostri acquisti primaverili, ecco a voi i colori di tendenza su cui puntare: