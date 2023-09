Avete una borsa Borbonese e non sapete come lavarla? Siete nel posto giusto, all’interno di questo articolo vedremo infatti insieme come fare per pulire una borsa Borbonese senza rovinarla.

Come pulire una borsa Borbonese senza rovinarla: 5 consigli da seguire

Borbonese è una delle più antiche case di moda italiane. Le borse Borbonese sono tra le più richieste e amate dalle donne. Spesso però quando la si acquista ci si dimentica di tenere il cartellino con le istruzioni su come lavarla e, quando appunto arriva il momento di pulirla, non si sa come fare e la paura di rovinarla è tanta. Ma state tranquille, adesso vedremo insieme come fare per lavare una borsa Borbonese senza il rischio di rovinarla. Innanzitutto bisogna essere certi del tipo di materiale della propria borsa, infatti le borse Borbonese possono essere in pelle, in PVC o in nylon. Di quelle in pelle parleremo dopo, per quanto riguarda le borse Borbonese in PVC bisogna utilizzare una spugna umida imbevuta di un comune sgrassatore o del sapone neutro. Il PVC risulta morbido al tatto, antigraffio, resistente all’acqua e agli effetti atmosferici ed essendo un materiale sintetico è appunto preferibile utilizzare una spugna e non lavare la borsa in lavatrice. Le borse Borbonese in nylon invece si possono lavare anche in lavatrice! Le borse Borbonese in nylon sono le più acquistate proprio perché sono le più facili da pulire. Ecco 5 consigli per pulirla:

Prima di mettere la borsa in lavatrice assicurarsi che non abbia i manici o la tracolla in pelle, poiché essi in lavatrice potrebbero rovinarsi. Utilizzare un programma delicato. Inserire la borsa in un sacco per lavatrice “salvabucato”. Al fine di salvaguardare la luminosità degli elementi metallici, come bottoni, viti, tiralampo, è fondamentale coprirli con ad esempio del domopack.

Se avete comunque paura di lavare la vostra borsa Borbonese in lavatrice potete pulirla con una spugna imbevuta di detergente neutro.

Come pulire una borsa Borbonese in pelle

Abbiamo quindi visto come fare per pulire una borsa Borbonese in PVC o in nylon, vediamo adesso come fare invece per pulire una borsa Borbonese in pelle. Una borsa in pelle non la si può lavare con acqua e sapone perché resterebbe danneggiata. La pelle scamosciata, oltre a essere calda, morbida e vellutata, è anche estremamente delicata. Al fine di preservarne la bellezza, la borsa in pelle va pulita con molta cura. Per rimuovere lo sporco bisogna utilizzare un pettine bifacciale, con i denti rigidi da un lato e la gomma dall’altro. Si può trovare o al supermercato oppure dal calzolaio. Per pulire la borsa prima di tutto bisogna assicurarsi che la borsa sia completamente asciutta, poi col pettine rigido si cerca delicatamente di rimuovere la parte sporca, poi si utilizza la gomma al fine di ravvivare e lisciare la pelle.

Questi quindi sono i metodi per pulire la vostra borsa Borbonese, il consiglio è comunque quello di rivolgersi al negozio dove avete acquistare la borsa per chiedere consigli su come lavare la vostra borsa oppure rivolgersi a una lavanderia specializzata.