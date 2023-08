Scopriamo insieme tutte le borse più belle della stagione autunno-inverno 2023/24. Le borse eleganti sono tornate in voca, ma ci sono anche tante sorprese. Ecco tutti i modelli da acquistare.

Le borse più belle dell’autunno-inverno 2023/24: i modelli da acquistare

Nella moda torna sempre qualche dettaglio classico e particolarmente amato. Per quanto riguarda le borse si parla di bauletti ben strutturati, chiusure a borsello e piccoli manici. Le borse classiche eleganti sono tornate di moda e le icone firmate si re-inventano con fiori e imbracature, da Dior a Hemés, come svelato da Vogue. Le tendenze parlano di un ritorno della forma baguette, ovvero modelli allungati, ma anche delle borse cilindriche, a siluro, che hanno un retrogusto retrò. Per i look invernali le misure e le forme delle borse sono decisamente diverse. Ci sono versioni over, che riescono a contenere moltissimi oggetti, ma anche borse più piccole e anche più eleganti, che mettono insieme anche la praticità. Tra le varie borse autunno inverno 2023/24 quella più amata è sicuramente la maxi pochette, che può essere rigida come quella di Saint Laurent, o morbida da piegare sotto il braccio come Brandon Maxwell o Proenza Schouler.

Nuova era d’oro per le borse hobo. Il modello cult è quello di Loewe, realizzata in pelle morbida color oliva. Troviamo anche quella di Bottega Veneta, che conferma la Sardine bag, pezzo cult anche per il prossimo inverno, con un elemento prezioso che trasforma la borsa in gioiello. Ci sono anche le borse da collezionare. La tendenza più forte punta sull’heartcore. Alaïa ha già conquistato la moda street style con la sua borsa a cuori, simbolo apparso spesso sulle passerelle. Le borse quest’anno assumeranno anche forme diverse e più particolari, come stelle o pesci, o con manici a forma di banana.

Le borse più belle dell’autunno-inverno 2023/24: i colori e le forme

Le borse dell’autunno inverno 2023/24 optano per tutte le sfumature neutre in palette, ma le donne che decideranno di osare potranno anche optare per il rosso, dal fiamma alle sfumature bordeaux del vino, e la pelle metallizzata dall’effetto specchiato. Per quanto riguarda le forme, la moda ha deciso di sbizzarrirsi, anche a seconda della capienza. La forma a cuore è particolarmente diffusa, come abbiamo visto, ma esistono anche borse origami realizzate con sezioni geometriche che si piegano. Le sling bag si confermano il pezzo cult per la quotidianità, diventando a tutti gli effetti una valida alternativa allo zaino. La vera novità sono le maxi pochette, mentre di sera si opta per rigide clutch allungate e deliziose vanity bag, ispirate ai beauty case, come riportato da Vogue. Sono tanti i colori e le forme ideali per le borse in tendenza durante questa nuova stagione. Potranno sicuramente essere sfoggiate in diverse occasioni, da quelle più casual a quelle più eleganti, riuscendo anche a sorprendere.