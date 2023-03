Il 9 aprile 2023 sarà Pasqua e tra un pranzo, un aperitivo e una cena e l’altra, la domanda sempre più gettonata è: «Come mi vesto?».

Considerando che la stagione di riferimento è sempre la primavera, scegliere il giusto outfit dipenderà anche dalle temperature e dalle principali tendenze che la bella stagione offre.

Che cosa indossare a Pasqua 2023: idee per outfit al top

Non ci sono né regole da seguire, né outfit obbligatori: la Pasqua 2023 si avvicina e le proposte di stile possono essere numerosissime. La scelta del look pasquale dipenderà dai vostri gusti personali, ovviamente, ma potrebbe anche ispirarsi a quelle che sono le tendenze di stagione, in modo da essere super cool in poche e semplici mosse. L’ultima parola, però, è sempre la vostra.

C’è da dire che il peso della scelta dell’outfit dipenderà anche molto da come si festeggerà la Pasqua e da che cosa, di fatto, si farà. Pranzo in casa in famiglia? Pranzo fuori al ristorante? Cena con gli amici o cena romantica di coppia? Insomma, le opzioni per la Pasqua 2023 sono tantissime così come le opzioni di outfit.

Gli outfit di tendenza per una Pasqua 2023 perfetta

Sicuramente la location ai fini della costruzione di un outfit ha molta importanza. Se la vostra Pasqua 2023 sarà all’insegna della casa e della famiglia, potete sempre pensare di vestirvi in modo casual ma allo stesso tempo chic. È ovvio che anche quando si resta in casa la voglia di alzarsi e prepararsi arrivi spontanea: è giusto e fa anche sentire bene. A tale proposito, quindi, se passerete un pranzo in famiglia sotto il tetto di casa vostra, perché non provate a sfoggiare un look con pantaloni morbidi (anche cargo, se vi piace lo stile), maglioncino e make-up naturale? Semplice e veloce, ma di grande stile.

Se invece avete prenotato un bel tavolo di famiglia al ristorante e avete voglia di stupire parenti e genitori, l’idea è quella di creare un look pasquale all’insegna della primavera e della tendenza. Sì ad abitini corti dalle trame floreali, ma sì anche a completi spezzati magari color pastello. Le scelte sono varie, dunque via alla fantasia e alla vostra voglia di osare.

Non c’è nulla di meglio di un bel tavolo romantico per due la sera di Pasqua. Per un outfit romantico ed elegante scegliete un long dress sensuale abbinato a un blazer ton sur ton tenuto sulle spalle: la classe sarà vostra.

Aperitivo con le amiche e serata all night long? La Pasqua 2023 per voi sarà chic e super cool. Scegliete un paio di pantaloni a vita alta dal taglio maschile, sneakers ai piedi (ma sono ben accette anche décolleté, se ne avrete le forze) e un bel top anche scintillante da abbinare a una giacca. I brindisi di Pasqua saranno ancora più raffinati!

A Pasqua osare è divertente, quindi se vi incuriosisce la sperimentazione di tessuti nuovi come la pelle o stili nuovi come le tasche over, sappiate che non c’è limite allo stile, perciò via agli outfit e buona Pasqua 2023 a tutte!