Sei una vera appassionata di make up e desideri ottenere un look impeccabile? Allora non cercare oltre: questo è l’articolo giusto per te! Scopriamo insieme come mettere il fondotinta con la beauty blender.

Come mettere il fondotinta con la beauty blender

Se desideri ottenere un trucco perfetto, preparare una base uniforme e naturale è il primo passo fondamentale. Ed è qui che entra in gioco il tuo prezioso alleato: la beauty blender. Questa spugnetta ha rivoluzionato il mondo del make up, diventando un must have amatissimo da beauty addicted e make up artist in tutto il mondo. Grazie alla sua capacità di applicare il fondotinta in modo impeccabile, ti permette di ottenere una base da vere professioniste! Ecco tutti i segreti ed i passaggi chiave per utilizzarla al meglio:

Prepara adeguatamente la pelle

Prima di applicare il fondotinta, è necessario preparare adeguatamente la pelle con una buona skincare che includa la doppia detersione, l’applicazione di una crema idratante e l’applicazione di un primer.

Bagna la beauty blender Prima dell’uso, assicurati di bagnare la beauty blender e strizzarla leggermente per rimuovere l’eccesso d’acqua. Questo impedirà alla spugnetta di assorbire troppo prodotto, evitando così che si accumuli durante l’applicazione.

Applica il fondotinta Successivamente, versa una piccola quantità di fondotinta sul dorso della mano e tampona la beauty blender. Ricorda, il movimento corretto è fondamentale per creare una base viso impeccabile. Segui lo stesso metodo di tamponamento che hai usato sulla mano per applicare il prodotto sul viso, garantendo una distribuzione uniforme e naturale.

Stendi e sfuma il fondotinta Continua a sfumare il fondotinta con la beauty blender, assicurandoti di raggiungere tutte le aree del viso, compreso anche il collo. L’intensità della copertura dipenderà dalla quantità di prodotto e dalla pressione esercitata sulla spugnetta.

Ritocca se necessario Aggiungi ulteriore prodotto solo nelle aree che richiedono maggiore copertura, come macchie o imperfezioni.

Mi raccomando, dopo averla utilizzata, non dimenticare di pulire e conservare correttamente la beauty blender. Per lavare la spugnetta, utilizza acqua tiepida ed un sapone delicato. Ti basterà insaponarla a fondo e strizzarla delicatamente finché l’acqua non risulta pulita. Per asciugarla, pressala con un asciugamano e lasciala all’aria aperta. Conservala in un luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti di calore e luce diretta dal sole, in modo tale da mantenerla in condizioni ottimali per l’uso successivo. Dunque, cosa aspetti? Con questi semplici passaggi e consigli utili, potrai finalmente sfoggiare una base trucco perfetta!

