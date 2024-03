Ecco come fare per far crescere velocemente le sopracciglia.

Volete far crescere le vostre sopracciglia velocemente? Siete nel posto giusto, all’interno di questo articolo vedremo insieme come fare.

Come far crescere le sopracciglia

Al giorno d’oggi vanno molto di moda le sopracciglia folte ma se le vostre sopracciglia sono sottili e soprattutto se avete usato troppo la pinzetta farle ricrescere non è semplicissimo. Ma, con un pò di pazienza e qualche accorgimento è possibile riuscire comunque nell’intento. Si possono infatti stimolare i follicoli e indurre così i peli a ricrescere più rapidamente. Vediamo adesso insieme come fare.

Come far crescere le sopracciglia velocemente: gli step fondamentali

Come abbiamo appena visto, far ricrescere velocemente le sopracciglia, soprattutto se si ha abusato della pinzetta, non è semplicissimo ma nemmeno impossibile. Vediamo adesso insieme come fare:

Nutrimento: un metodo valido per far ricrescere velocemente le sopracciglia è quello di idratarle prima di andare a dormire. Potete usare diversi prodotti, a seconda di quello che preferite o che avete in casa, ovvero olio di ricino, olio di cocco, olio extravergine di oliva, vaselina o un siero specifico a base di vitamine e peptidi, che stimolano la crescita delle sopracciglia. La nota negativa dei sieri è che sono molto costosi, il consiglio è quindi di provare prima con uno degli altri prodotti. Importante: prima di applicare il prodotto sulle sopracciglia e lasciarlo agire per la notte fare un test cutaneo , al fine di escludere possibili allergie. Applicate quindi una piccola porzione sul polso e lasciatela su per 4 o 6 ore. Se la pelle dopo è irritata o rossa, allora quel prodotto è da evitare. Olio extravergine e l’olio di cocco sono quelli più delicati e che difficilmente possono dare irritazioni.

Pulizia della pelle: altra cosa importante da fare al fine di far crescere più rapidamente le sopracciglia è pulire bene la pelle prima di andare a dormire. Utilizzare un detergente adatto e ricordatevi di risciacquare con cura, non devono rimanere tracce di sapone. Un paio di volte a settimana è consigliabile esfoliare la pelle de viso al fine di eliminare le cellule morte.

Stop all'uso della pinzetta: se volete che le vostre sopracciglia crescano non dovete utilizzare la pinzetta per almeno tre mesi, dovete sforzarvi di lasciarle crescere liberamente. Ogni giorno ricordatevi però di pettinarle con le spazzole apposite per sopracciglia.

Occhio all'alimentazione: anche il cibo che mangiamo può aiutare a far crescere più velocemente le nostre sopracciglia. Sì ad alimenti che contengono acidi grassi Omega 3, Vitamina A e E e acido lattico.

Fare attività fisica: come la sana alimentazione anche fare attività fisica aiuta la crescita delle sopracciglia perché si stimolano le ghiandole a produrre gli oli naturali che aiutano il pelo a crescere.

Insomma, quelli che abbiamo visto sono i metodi per far ricrescere le sopracciglia in maniera più veloce. Calcolate che perché ricrescano totalmente ci vorrà circa un anno.

