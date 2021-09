Come la letteratura del ‘900 può aiutare a comprendere la società attuale

Quando siamo andati a scuola, tantissime delle materie che abbiamo studiato ci apparivano come noiose, quasi frutto di una costrizione, l’obbligo di studiare era dato dall’interrogazione della mattina seguente oppure dall’esame da superare. Questo tipo di atteggiamento, più che comprensibile quando si ha un’età in cui si preferirebbe giocare, uscire con gli amici o anche solo essere liberi di non far nulla, va poi sfumando col tempo, quando diventiamo adulti e possiamo più spesso dare ascolto alle nostre passioni. Ed è proprio in quel momento che spesso ci accorgiamo che tante cose che ci apparivano noiose, in realtà sono estremamente ricche di fascino e di spunti di interesse.

Dalla letteratura del ‘900 all’analisi della società

In un periodo storico complesso come quello che stiamo vivendo, a molti appare evidente come forse conoscere il passato ci aiuti a interpretare meglio il presente e a prepararci adeguatamente ad affrontare il futuro. Proprio sulla base di queste considerazioni oggi ci sembra fondamentale non solo studiare, ma soprattutto analizzare e comprendere la storia attraverso la letteratura del ‘900, con un occhio critico che ci consenta di percepire sfumature diverse e concetti che vanno ben oltre la semplice narrazione di un testo scritto. La piattaforma Feltrinelli Education, nata per iniziativa del famoso gruppo editoriale italiano, ci propone una serie di interessantissime lezioni d’autore e, fra queste, quelle tenute da Paolo Di Paolo.

Le lezioni d’autore di Paolo Di Paolo

Paolo Di Paolo, finalista al Premio Italo Calvino e al Campiello Giovani, è un eccellente autore di una serie di romanzi fra i quali Dove eravate tutti, Mandami tanta vita, Una storia quasi solo d’amore, Lontano dagli occhi, tutti vincitori di importantissimi premi. Ha inoltre scritto per il teatro ed è anche autore di libri per ragazzi e di altre proposte letterarie nate dal dialogo con alcuni protagonisti della cultura, fra cui Dacia Maraini, Raffaele La Capria, Antonio Tabucchi, Nanni Moretti. Scrive anche su La Repubblica, L’Espresso e Vanity Fair. Oltre a scrivere, ha anche una voce e la possiamo sentire su Rai Radio 3 dove conduce la trasmissione La lingua batte. Nelle sue lezioni d’autore ci accompagnerà in un viaggio alla scoperta della letteratura del secolo scorso, partendo dall’analisi di tre grandi opere del ‘900, realizzate da tre grandissimi autori: Marcel Proust con il suo À la recherche du temps perdu, Virginia Woolf e infine James Joyce. Un percorso interessante e stimolante che è in grado di farci scoprire ma soprattutto comprendere tutte le sfumature che si nascondono dietro questi grandi autori e le loro grandi opere.