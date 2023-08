Avete acquistato un capo di Atelier Emè e volete lavarlo? Siete nel posto giusto, all’interno di questo articolo vedremo infatti come lavare un vestito di Atelier Emè senza rovinarlo.

Come lavare un vestito di Atelier Emè senza rovinarlo

Atelier Emè è un brand italiano specializzato nella creazione di abiti da sposa e da cerimonia, con l’utilizzo di tessuti pregiati. Ogni abito è pensato nei minimi dettagli e lavorato con cura. Per quanto riguarda il lavaggio di un vestito di Atelier Emè dipende dal vestito in questione, ci sono quelli che possono essere lavati in lavatrice e quelli che invece bisogna lavare a mano. Facciamo alcuni esempi:

Abito lungo Roma: questo bellissimo abito è realizzato in raso, è scollato sulla schiena e sul décolleté. Disponibili in tanti colori diversi e, per quanto riguarda il lavaggio, si consiglia:

di lavarlo in lavatrice alla temperatura massima di 30 gradi e di fare un ciclo molto delicato.

alla temperatura massima di 30 gradi e di fare un ciclo molto delicato. Non candeggiare

Non usare asciugatrice a tamburo

Asciugare il capo appeso

Stirare a una temperatura massima di 110 gradi senza vapore

Non lavare a secco Abito lungo Venezia: questo splendido abito, disponibile in tre colori diversi, è realizzato in tulle morbido e si consiglia invece il lavaggio a secco.

Abito midi Matera: altro abito meraviglioso disponibile in tre colori diversi. In questo caso invece si consiglia il lavaggio a mano a temperatura massima di 40 gradi.

In poche parole il lavaggio dipende dal tipo di vestito acquistato. Sul sito ufficiale di Atelier Emè, per ogni capo ci sono le istruzioni per il lavaggio, il consiglio è quello quindi di andare sul sito, cercare il proprio vestito e seguire le istruzioni per essere certi di non rovinarlo.

Gli abiti di Atelier Emè indossati dalle celebrities

Sono tante le celebrities che si affidano ogni giorno ad Atelier Emè per i loro outfit o per il loro matrimonio, prime fra tutte le sorelle Ferragni. Di recente, in occasione della festa di addio al nubilato di Francesca Ferragni che si è tenuta a Mykonos, in Grecia, tutte e tre le sorelle Ferragni hanno indossato un abito firmato Atelier Emè. Per la futura sposa un completo bianco davvero originale con crop top e una gonna lunga con un grande spacco laterale. Chiara Ferragni invece ha indossato un vestito colo oro caratterizzato da una gonna lunga, cut out laterali e un bustier super scollato. Infine Valentina Ferragni ha indossato un mini dress color verde petrolio davvero molto elegante. Anche l’abito da sposa scelto da Francesca Ferragni, e che indosserà a breve in occasione del suo matrimonio con il dentista Riccardo Nicoletti, è firmato Atelier Emè e non vediamo l’ora di poterlo ammirare.

Come detto sono tante le celebrities che si rivolgono ad Atelier Emè, Sabrina Ghio per esempio ha indossato un abito del brand italiano in occasione del suo matrimonio con Carlo Negri. Si trattava di un mini dress bianco, aderente e con spalline aderenti. Anche Chiara Bontempi per il suo matrimonio con Gianmarco Tamberi ha indossato un abito firmato Atelier Emè, bianco, con corpetto in pizzo e gonna ampia in stile principesco.