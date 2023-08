Scopriamo insieme come lavare le Superga bianche ingiallite in lavatrice.

Scopriamo insieme come lavare le Superga bianche ingiallite in lavatrice. Ci sono dei consigli da seguire per farle tornare perfettamente bianche, senza farle rovinare e facendole durare più a lungo.

Come lavare le Superga bianche ingiallite in lavatrice

Le Superga, che un tempo venivano usate solo ed esclusivamente dai giocatori di tennis, sono riuscite a diventare scarpe molto amate e utilizzate da tutti. Con il tempo hanno iniziato ad essere di moda, tanto che negli anni ’80 e ’90 sono diventate un vero e proprio must have, con un ritorno molto apprezzato negli anni ’10 del 2000. Essendo delle scarpe di tela, con il tempo tendono a rovinarsi e soprattutto ad ingiallirsi, in modo particolare il classico modello bianco. Quando questo accade bisogna seguire degli accorgimenti e dei consigli per riuscire a farle tornare perfettamente bianche, come erano quando le abbiamo comprate. Seguendo qualche semplice trucco riuscirete anche a far durare le vostre Superga bianche più a lungo, facendole letteralmente tornare come quando le avete acquistate. È importante prendersene cura con grande attenzione, in modo da non doverle cambiare troppo spesso. La maggior parte delle persone decide di lavare queste scarpe in lavatrice, perché fortunatamente si può fare, ma anche in questo caso è sempre importante prestare attenzione, scegliendo il programma e il detersivo giusto.

Come lavare le Superga bianche ingiallite: 5 consigli utili

Per qualsiasi scarpa di tela, in modo particolare le Superga, ci sono dei semplici accorgimenti da seguire per riuscire a lavarle correttamente. Ecco cinque consigli utili per lavare le vostre Superga bianche:

Lavare in lavatrice : se decidete di lavare le vostre Superga in lavatrice è importante farlo a 30°, impostando un ciclo per capi delicati. Al posto del comune detersivo potete anche usare la candeggina;

: se decidete di lavare le vostre Superga in lavatrice è importante farlo a 30°, impostando un ciclo per capi delicati. Al posto del comune detersivo potete anche usare la candeggina; Bicarbonato e aceto : questo composto, mescolato bene, è molto efficace. Da applicare sulle scarpe per poi strofinare nella parte della tela precedentemente umidificata. In seguito si deve risciacquare e procedere con il lavaggio in lavatrice;

: questo composto, mescolato bene, è molto efficace. Da applicare sulle scarpe per poi strofinare nella parte della tela precedentemente umidificata. In seguito si deve risciacquare e procedere con il lavaggio in lavatrice; Prodotto smacchiante : lo smacchiatore deve essere applicato sulle Superga asciutte, dove ci sono delle macchie. Bisogna farlo agire il tempo necessario e poi risciacquarlo, per poi procedere con il lavaggio in lavatrice.

: lo smacchiatore deve essere applicato sulle Superga asciutte, dove ci sono delle macchie. Bisogna farlo agire il tempo necessario e poi risciacquarlo, per poi procedere con il lavaggio in lavatrice. Lavare a mano : in questo caso potete spruzzare sulla superficie un po’ di grassatore per eliminare eventuali macchie. Si procede con il risciacquo, per poi immergerle in una bacinella con acqua calda e sapone di Marsiglia. Alla fine è importante effettuare un altro risciacquo;

: in questo caso potete spruzzare sulla superficie un po’ di grassatore per eliminare eventuali macchie. Si procede con il risciacquo, per poi immergerle in una bacinella con acqua calda e sapone di Marsiglia. Alla fine è importante effettuare un altro risciacquo; Bacinella e detersivo: viene consigliato anche di immergere le scarpe in una bacinella con acqua tiepida e detersivo per capi bianchi, da lasciar agire per mezzora, per poi risciacquare.

È importante ricordare di lasciar asciugare le Superga all’aria aperta, ma all’ombra. L’esposizione diretta al sole potrebbe farle ingiallire ancora di più e annullare completamente l’azione sbiancante del lavaggio.