Le Superga di Kate Middleton sono le scarpe perfette per la Primavera 2023

Kate Middleton colpisce ancora: questa volta per la sua giornata in famiglia all'aria aperta opta per un look sbarazzino con le Superga ai piedi

La Principessa del Galles continua a essere una grande ispirazione per quanto riguarda la moda e le tendenze. Non importa di quale occasioni si tratti, Kate Middleton riesce sempre a essere giusta al momento giusto: ama la moda e ama tutte le tendenze di stagione. Ed ecco che con l’arrivo della bella stagione la reale mette ai piedi le sneakers più cliccate: le Superga.

Le Superga di Kate Middleton: la vera tendenza della Primavera 2023

Considerate le sneakers perfette per la bella stagione, le Superga tornano a conquistare il cuore (e lo stile) di Kate Middleton. La principessa del Galles le ha sfoggiate in una bella giornata primaverile all’insegna della famiglia e ovviamente non sono passate inosservate ai paparazzi che, immediatamente, le hanno immortalate. Si tratta delle uniche e inimitabili Superga, le scarpe da ginnastica più seguite e apprezzate al mondo ormai da intere generazioni. Modello evergreen per eccellenza, le Superga non passano mai di moda e a quanto pare piacciono molto anche alla Principessa del Galles. Non è infatti la prima volta che la vediamo indossare il noto brand italiano, quindi l’ultima apparizione con quelle ai piedi conferma che l’amore dura già da tempo.

Le Superga di Kate Middleton: modello e prezzo

Kate Middleton per la sua giornata in compagnia della famiglia ha scelto uno dei modelli più gettonati ed evergreen che ci siano. Si tratta del modello 2750 di tela bianca, chic, versatile e assolutamente perfetto. Il prezzo delle Superga scelte da Kate Middleton si aggira attorno ai 60 €, ma ci sono siti rivenditori del brand che le propongono scontate anche a 30 €. Un modello fresco, leggero e decisamente primaverile.

Come abbinare le Superga bianche di Kate Middleton?

Abbinare le Superga di tela bianca è molto semplice e non richiede particolari sforzi di stile. Essendo proprio bianche, infatti, le sneakers in questione riescono ad adattarsi perfettamente a ogni outfit. Kate Middleton ha scelto qualcosa di fresco e di giovanile, abbinando il suo modello di tela bianca a un paio di jeans e a una camicia total white in sangallo. Un look perfetto in tutto e per tutto e le scarpe, semplici e comode, hanno fatto il loro dovere di stile.

Non sempre però si ha voglia di “semplicità” e magari si vuole puntare a qualcosa di più ricercato, se così si può dire. A questo punto, dunque, potreste pensare di abbinare le vostre Superga bianchissime a un completo giacca-pantalone oversize lasciato scivolare lento lungo la silhouette. Il colore? Prediligete una palette dai toni polverosi, perfetti per la stagione del primo sole. In alternativa al completo, sappiate che anche gli abiti si sposano molto bene alle sneakers, soprattutto quando si tratta di abiti leggeri, magari con una bella trama fiorita e sbarazzina. Che ne dite invece di una gonna, una t-shirt bianca e un bella giacca di jeans? O di una salopette, altra tendenza della primavera?

Non abbiate timore di sperimentare: con le Superga ai piedi difficilmente sbaglierete.

Kate Middleton ci ha dimostrato che con pochi e semplici passi si può ottenere un ottimo risultato: provare per credere e rimarrete positivamente stupite.

Le Superga sono la tendenza ufficiale della Primavera 2023.