Come pulire le ciabatte di gomma bianche: consigli per farle durare più a lungo

Come pulire le ciabatte di gomma bianche, in modo di farle durare di più? Se ve lo state chiedendo, sicuramente questo è l’articolo ideale per voi. Infatti, qui di seguito, andremo a vedere insieme come detergere e lavare le ciabatte in gomma bianche: il colore in questione è più difficile da pulire rispetto a tutti gli altri colori, e dunque merita un’accortezza in più. Vediamo tutte le dritte

L’estate è tempo di mare, piscina e divertimento in acqua: è anche il momento dell’anno in cui utilizziamo e riutilizziamo calzature come infradito, ciabatte in gomma e sandali.

E proprio nel caso di ciabatte bianche in gomma, si possono riscontrare diversi problemi: infatti, sabbia e acqua salmastra potrebbero macchiare la delicata gomma bianca. Inoltre, il sole cocente della stagione estiva, potrebbe persino ingiallire in modo permanente le ciabatte. Che fare dunque?

Esistono diversi rimedi casalinghi, per detergere le ciabatte in gomma bianca, e poterle dunque ancora sfoggiare in perfette condizioni. Vediamo i migliori consigli:

Dentifricio e spazzolino: Per eliminare macchie di sabbia e terra, dalle vostre ciabatte in gomma bianca, basterà metterle a bagno per mezz’ora in una bacinella piena d’acqua tiepida. In seguito, munendosi di dentifricio e di un vecchio spazzolino da denti, si applicherà la pasta dentifricia sulla macchia, strofinando con lo spazzolino fino ad eliminare del tutto i segni di sporco. Poi, basterà sciacquare con acqua pulita e porre le vostre ciabatte in gomma ad asciugare.

Il consiglio top: mai mettere le ciabatte in gomma bianca ad asciugare in pieno sole, poiché, come abbiamo già detto, potrebbero ingiallirsi.

Candeggina: Per eliminare le macchie, ma anche e soprattutto per eliminare gli aloni gialli creati proprio dal sole, non c’è nulla di meglio della candeggina. Avete capito bene, il prodotto che usate per smacchiare e sbiancare i vostri capi bianchi, sarà perfetto anche per le vostre ciabatte. Basterà mettere a bagno le calzature da trattare, in una bacinella di acqua tiepida, aggiungendo due misurini colmi di candeggina.

Il consiglio top: macchie ostinate? Con uno spruzzino, versate una soluzione di acqua e candeggina sulla macchia, e lasciate agire per circa 20 minuti. Poi, strofinate con una spugna morbida e sciacquate le vostre ciabatte.

Limone: Si tratta di uno dei rimedi naturali preferiti dalle nonne, per pulire superfici in gomma ma anche per smacchiare alcuni capi chiari, dato che il limone è un acido naturale molto delicato. Per smacchiare le vostre ciabatte, tagliate un limone a metà e strofinatelo sulla macchia energeticamente, lasciando anche che un po’ del succo coli sulla gomma. Lasciate agire per 20 minuti e sciacquate.

Il consiglio top: per schiarire ed eliminare gli aloni gialli dalla gomma bianca, potreste aggiungere al limone una composizione di acqua e bicarbonato. Effetto whitening garantito!

Questi erano tutti i consigli per conservare al meglio le vostre ciabatte bianche in gomma.

Ciabatte bianche in gomma, non solo al mare

Ovviamente, non solo per il mare: le ciabatte bianche in gomma possono essere sfoggiate anche in piscina, o per un aperitivo rilassato sulla spiaggia.

Ma al rientro in città? Dobbiamo forse rassegnarci a riporre le nostre ciabatte in gomma bianche, in vista della prossima estate? Le fashion victim più coraggiose ed audaci, sostengono che queste ciabatte possano essere indossate anche in contesti non vacanzieri: ovviamente consigliamo di evitare di indossarle in ufficio, o in luoghi formali ed eleganti come ristoranti e locali.

Tuttavia, per una bella passeggiata in centro, dove certamente ancora si respirano le vibes vacanziere, sarà possibile risultare chic anche indossando le ciabatte in gomma bianche: basterà abbinarle ad un vestitino chiaro, meglio se dalla fantasia delicata, a fiori o a pois ad esempio. Un bel cappello in paglia completerà l’outfit: sembrerete appena tornate da una piacevole vacanza in Costiera.