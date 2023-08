Come fare per lavare il marsupio BabyBjorn senza rischiare di rovinarlo? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Come lavare il marsupio BabyBjorn senza rovinarlo

Il marsupio BabyBjorn è il marsupio morbido e ideale per i neonati fino ai 15 mesi di età. Qualunque sia il modello scelto, il bambino avrà le gambe e le braccia libere e il giusto sostegno al collo e alla testa. I neonati hanno bisogno di stare il più vicino possibile ai genitori, e questo marsupio è la scelta ideale, talmente comodo non solo per il bambino ma anche per il genitore stesso. Inoltre tutti i materiali a contatto con la pelle del bambino sono delicati e innocui se messi in bocca. Ma, come si lava il marsupio BabyBjorn senza rovinarlo? Questo marsupio si lava in lavatrice con un lavaggio a 40 gradi. Non si deve usare la candeggina e non si deve stirare.

Guida al marsupio BabyBjorn

Il BabyBjorn è una scelta sicura per il bambino, oltre che comoda per il genitore che potrà tenere più spesso il bambino vicino a sé. Tutti i marsupi BabyBjorn sono sviluppati in stretta collaborazione con medici specialisti, il bambino, come detto in precedenza, avrà le gambe e le braccia libere, e il giusto sostegno alla testa e al collo. Quando si porta il neonato nel marsupio BabyBjorn è importante che il bambino sieda in posizione eretta, tutti i marsupi sono comunque realizzati in modo da sostenere la schiena correttamente e tutti sostengono in maniera efficace anche le anche del bambino. I marsupi BabyBjorn hanno spallacci larghi e imbottiti, cinturone in vita e supporto lombare, in modo da garantire il miglior confort possibile anche ai genitori. Quando il bambino è rivolto verso l’esterno il carico sulle spalle e sulla schiena del genitore sarà maggiore, il consiglio è quello quindi di alternare la posizione del bambino, un pò rivolto verso di te, un pò rivolto verso l’esterno. Ecco di seguito alcune cose da tenere bene a mente:

Controllare costantemente il neonato nel marsupio.

Evitare di coprire il bimbo o la sua testa con indumenti o tessuti.

Tenere il bambino vicino a sé, con la testa vicino al proprio mento.

Assicurarsi che il neonato possa respirare liberamente.

Evitare di vestire troppo il bambino perché quando è dentro al marsupio riceverà anche il calore del corpo del genitore.

Controllare che tutte le fibbie siano chiuse e bloccate prima di utilizzare il marsupio.

Evitare di sdraiarsi con il neonato nel marsupio.

Non fare attività fisica con il bambino all’interno del marsupio.

Piegare le ginocchia invece che inclinare il busto nel caso ci si debba chinare, poiché è importante che il bambino resti sempre in posizione eretta.

Nel caso in cui il bambino non sappia ancora tenere su la testa da sola, è bene tenerlo sempre rivolto verso di sé e non verso l’esterno.

Queste quindi sono le cose principali da tenere a mente prima di utilizzare un marsupio BabyBjorn. Sul sito ufficiale dell’azienda svedese potete trovare comunque tutte le informazioni circa questo marsupio e decidere se è quello che fa per voi oppure no.