Maglioni in cashmere di Falconeri: ecco come lavarli senza rovinarli

Come fare per lavare i maglioni in cashmere di Falconeri senza rischiare di rovinarli? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Come lavare i maglioni in cashmere di Falconeri senza rovinarli

I maglioni in cashmere di Falconeri sono tra i più amati da noi donne e tra i più venduti, comodi e caldi sono perfetti per le stagioni più fredde. Una volta acquistato un maglione in cashmere di Falconeri la prima domanda che solitamente ci viene in mente è: come fare per lavarlo senza rischiare di rovinarlo? Allora, innanzitutto è bene ricordare che il cashmere è un tessuto prezioso che richiede quindi una particolare attenzione durante il lavaggio, al fine appunto di non rovinare il capo. Il consiglio è quello di lavare il maglione in cashmere di Falconeri a mano. Vediamo adesso insieme come fare:

Prima di tutto è bene spazzolare con cura il capo in questione con l’apposito pettine.

il capo in questione con l’apposito pettine. Ricordarsi di capovolgere il capo prima di procedere con il lavaggio.

prima di procedere con il lavaggio. Riempire il lavandino o una bacinella con acqua fredda .

. Aggiungere un detergente delicato apposta per capi in cashmere.

apposta per capi in cashmere. Non utilizzare l’ammorbidente .

. Immergere il capo e lasciarlo in ammollo per 10- 15 minuti circa.

Sciacquare il maglione in cashmere con cura con acqua pulita, fino a eliminare completamente il detergente.

il maglione in cashmere con cura con acqua pulita, fino a eliminare completamente il detergente. Spremere leggermente il capo per eliminare l’acqua in eccesso, evitando però di torcerlo o strizzarlo troppo.

il capo per eliminare l’acqua in eccesso, evitando però di torcerlo o strizzarlo troppo. Lasciare asciugare il capo all’aria evitando l’esposizione diretta ai raggi del sole. Il maglione in cashmere va steso orizzontalmente possibilmente su un asciugamano e non appeso

evitando l’esposizione diretta ai raggi del sole. Il maglione in cashmere va steso orizzontalmente possibilmente su un asciugamano e non appeso Una volta che il capo è asciutto, coprire il maglione in cashmere con un telo e poi stirarlo con una impostazione di medio calore.

Infine il consiglio è quello di conservare il capo nell’apposita busta aggiungendo un prodotto antitarme.

Come lavare i maglioni in cashmere di Falconeri senza rovinarlo: lavaggio a secco

Oltre al lavaggio a mano che abbiamo appena visto, il maglione in cashmere di Falconeri può anche essere lavato in lavatrice, scegliendo un programma delicato (cashmere / lana), con acqua fredda e senza centrifuga. Oppure si può anche optare per il lavaggio a secco presso un lavanderia specializzata. L’importante è rivolgersi a dei professionisti nel trattamento del cashmere.

Questi invece sono gli errori più comuni da evitare:

Ricordarsi di non lasciare il capo appeso

Evitare di lavare a ciclo caldo

Ricordarsi sempre di non candeggiare

Questi che abbiamo visto sono quindi i vari modi per lavare i maglioni in cashmere di Falconeri senza rischiare di rovinarli. Il consiglio è, però, prima di procedere con qualsiasi tipo di lavaggio di leggere attentamente l’etichetta che si trova sul maglione in cashmere in questione, in quanto potrebbero esserci delle indicazioni specifiche per quel capo in particolare. Anche sul sito ufficiale di Falconeri potete trovare la guida completa su come lavare un maglione in cashmere senza rischiare di rovinarlo. Altrimenti, se non lo avete acquistato online, potete chiedere ai commessi nel negozio in cui avete acquistato il capo.

