Come lavare le Air Force all'interno senza rovinarle, in 5 step.

Come lavare le Air Force all’interno, senza rovinarle? Se anche voi vi state chiedendo come detergere e come occuparvi al meglio della pulizia di queste scarpe, allora siete nel posto giusto: ecco infatti 5 ottimi consigli, 5 step, per lavare le vostre Air Force all’interno e al meglio.

Come lavare le Air Force all’interno, senza rovinarle: 5 consigli top

Come lavare le Nike Air Force all’interno, per mantenerle pulite e non rovinarle? Questo modello di scarpe è davvero molto apprezzato e richiesto: per questo sempre più persone si stanno chiedendo come fare per pulire al meglio le Air Force, senza rovinare il tessuto interno, né la pelle intorno. Vediamo adesso, i 5 semplici consigli, per tenere davvero pulite le Air Force, al meglio.

Bicarbonato: Il primo consiglio, che è anche da considerarsi come un rimedio della nonna, è quello di cospargere l’interno delle scarpe con del bicarbonato. Questa sostanza, infatti, è perfetta per pulire a secco, delicatamente, e per assorbire cattivi odori, disinfettando anche da batteri e da muffe. Si lascerà il bicarbonato per una notte, poi si potrà spazzolare via energicamente la polvere, dall’interno delle scarpe.

Proprio come uno shampoo secco, ma per i tessuti. Particolarmente adatto per l’interno delle scarpe, questo prodotto si presenta in forma spray o di polvere, e può essere spazzolato via delicatamente con una spazzola morbida. Lavaggio in lavatrice: Se invece si vuole comunque procedere con il lavaggio in lavatrice, è bene sempre tenere a mente che tutte le parti delle scarpe, anche all’esterno, saranno lavate. Dunque, un ottimo consiglio, è quello di inserire le scarpe in un sacchetto portascarpe, o in mesh : in lavatrice, è importante optare per un lavaggio per capi delicati, e lavare le scarpe da sole, o con altri capi bianchi come tappeti.

per lavare e detergere al meglio le Air Force a mano, basterà usare un panno imbevuto con sapone neutro, o aceto bianco. Per rimuovere il sapone dalle parti interne, si possono tamponare e poi risciacquare il panno. Lasciare comunque sempre asciugare le sneakers all’aria per circa 24 ore, in un luogo ombreggiato e ben ventilato, sembra un’ottima soluzione. La tips in più? quella di usare un tendiscarpe da inserire all’interno della suola, per evitare che gli interni, da bagnati perdano la forma e si restringano.

Nike Air Force, come pulirle all’esterno?

Pulire gli interni, come abbiamo potuto vedere, non è poi così difficile. E per la parte esterna? Vediamo insieme qualche piccolo consiglio, per pulire al meglio le scarpe all’esterno, se macchiate o usurate in qualche modo.