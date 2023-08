Scopriamo insieme come lavare le Hogan di camoscio in lavatrice. Ci sono alcuni consigli da seguire e diversi errori da evitare per riuscire a tenere le proprie scarpe pulite senza mai rovinarle.

Come lavare le Hogan di camoscio in lavatrice: gli errori da evitare

Nel corso degli anni il lavaggio di capi e scarpe è decisamente cambiato, grazie agli elettrodomestici che si sono fatti largo tra le mura domestiche e le lavanderie, con tante nuove funzionalità. In realtà ci sono dei tessuti che ancora oggi avrebbero bisogno di stare lontani dalla lavatrice, optando per un lavaggio più superficiale. Uno di questi è sicuramente il camoscio, come quello delle scarpe Hogan, che rischia di essere rovinato da un lavaggio troppo aggressivo in lavatrice. Il lavaggio delle scarpe in lavatrice è una procedura solitamente sconsigliata, soprattutto se si parla di camoscio. La lavatrice potrebbe compromettere la qualità del prodotto. Questo è dovuto anche al fatto che la maggior parte delle scarpe contengono del cartone in grado di dare una forma migliore alla calzatura. Questo componente, a contatto con l’acqua, potrebbe deformarsi, rovinando l’elegante forma della calzatura. Inoltre, la colla usata per i dettagli delle scarpe rischia di fuoriuscire, creando macchie antiestetiche sulle scarpe e rovinando anche gli inserti in pelle. La pelle si può rovinare con l’acqua e anche con i movimenti della lavatrice, che potrebbero seccarla e creare delle crepe fastidiose. Per pulire correttamente le Hogan di camoscio è importante agire con la massima attenzione, per cui la lavatrice è sicuramente sconsigliata.

I cinque errori da evitare per lavare le Hogan di camoscio sono:

Usare la lavatrice; Immergere le scarpe nell’acqua; Esercitare troppa pressione con le spazzole; Usare prodotti non compatibili con il camoscio; Usare strumenti che potrebbero danneggiare la qualità del camoscio.



Come lavare le Hogan di camoscio

Gli accorgimenti che si possono usare per cercare di prevenire danni durante il lavaggio delle scarpe di camoscio sono diversi, ma molto semplici. Prima di tutto bisogna procurarsi una spazzola in crine, morbida o semirigida, che aiuta a rimuovere lo sporco rimasto attaccato al materiale, così da non peggiorarne l’effetto durante il lavaggio- esistono diverse tipologie di olio smacchiante per la parte di gomma che protegge la pelle sui bordi più esterni. Il lavaggio a secco è consigliato per pulire le Hogan, usando uno spray per pulizia e smacchiamento della pelle senza rischiare di rovinarla usando acqua, pressione o altri agenti chimici. Usando uno spray impermeabilizzante per proteggere la calzatura dopo la pulizia, si può rendere la scarpa più resistente. Ci sono alcune persone che tentano lo stesso di lavare le scarpe in lavatrice, usando solo l’ammorbidente e mettendo del giornale al loro interno in fase di asciugatura per non perdere la forma della calzatura. Diciamo che si tratta di un passo un po’ azzardato, che potrebbe andare a rovinare la scarpa. Per questo è meglio evitare di usare la lavatrice per questa tipologia di calzatura.