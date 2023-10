Come fare per lavare le calze da uomo in cotone filo di scozia? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Come lavare le calze da uomo in cotone filo di scozia

Le calze in cotone filo di scozia al giorno d’oggi sono molto amate dagli uomini per ottenere un outfit elegante, adatte però a essere indossate non solamente per le occasioni speciali ma anche nella vita di tutti i giorni. Con filo si scozia si intende un filato di qualità elevata, realizzato in cotone mercerizzato. Il filo di scozia è formato da fili doppi ritorti che permettono di ottenere, a differenza del cotone normale, calze molto stabili, irrestringibile e inalterabili. Il filo di scozia si produce spesso a partire dalle migliori fibre di cotone a tiglio lungo. Il cotone viene poi sottoposto a un doppio processo di mercerizzazione, con l’immersione in soda caustica in ambienti a bassa temperatura. Il filo di scozia è noto anche come Lisle Cotton Yarn e a iniziato a diffondersi a partire dal 1850. Ma, come fare per lavare le calze da uomo in cotone filo di scozia senza rischiare di rovinarle? Scopriamolo insieme. Innanzitutto, per una corretta manutenzione del filo di scozia, è consigliabile lavare le calze in questione in lavatrice con ciclo normale a una temperatura massima di 30° C e con basso numero di giri di centrifuga e risciacquo breve. Altrimenti si rischia di rovinare le calze. Ma vediamo adesso insieme nel dettaglio come procedere per il lavaggio delle calze da uomo in cotone filo di scozia per non rovinarle.

Come lavare le calze da uomo in cotone filo di scozia: consigli utili

Come abbiamo appena visto le calze da uomo in cotone in filo di scozia sono molto amate dagli uomini e possono essere lavate in lavatrice con ciclo normale a una temperatura massima di 30° C. Vediamo nel dettaglio cosa fare e soprattutto cosa non fare:

Si consiglia di rovesciare le calze , soprattutto quelle a fantasia, e di metterle in un apposito sacchetto per i lavaggi in lavatrice.

, soprattutto quelle a fantasia, e di metterle in un apposito sacchetto per i lavaggi in lavatrice. Le calze in cotone filo di scozia vanno lavate esclusivamente con detersivo o per colorati o per delicati. Importante dividere quindi le calze prima di metterle in lavatrice.

Non utilizzare la candeggina perché potrebbe rovinarle.

Il programma della lavatrice deve avere il risciacquo breve e pochi giri di centrifuga.

Per i capi delicati è bene usare un detersivo liquido e l’ammorbidente.

Non stirare.

Non lavare a secco.

Si consiglia di far asciugare le calze da uomo in cotone filo di scozia lontano da fonti di calore o sotto l’esposizione diretta dei raggi solari. Inoltre è preferibile stendere le calze al rovescio.

Questi quindi sono i consigli utili per lavare le calze da uomo in filo di scozia affinché non si rovinino. Il consiglio è comunque quello di leggere l’etichetta prima di procedere con il lavaggio o di chiedere, nel posto in cui le avete acquistare, come è meglio procedere per il lavaggio di questo particolare tipo di calza per far sì che possa durare nel tempo.

