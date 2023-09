Cravatte per l'inverno: le più belle per lo street style alla Milano Fashion Week 2023

Quali sono i modelli di cravatte dello street style più belle per questo inverno, tra tutte quelle che abbiamo visto alla Milano Fashion Week 2023? Se siete curiosi e ne vorreste sapere di più, allora questo è senza dubbio l’articolo perfetto. Ecco dunque i modelli, i tessuti e le fantasie, che saranno più in voga per la stagione fredda, 2023/2024.

Le cravatte street style sono di tendenza per l’inverno 2023, ecco le più belle proposte della Milano Fashion Week

La stagione autunno/inverno 2023/24, vede un grande ritorno: la cravatta, come tendenza per lo street style, e non solo per gli uomini d’affari. Per le donne, ma anche per i più giovani: oggi la cravatta è il simbolo gender-fluid per eccellenza. Un accessorio, un bellissimo complemento moda, che rende subito androgino un look iper femminile. Ma che, al tempo stesso, non smette certo di impreziosire un outfit da uomo. Ma allora, quali sono le tendenze dedicate alla cravatta, per quanto concerne questa stagione? Vediamolo insieme.

In seta nera: Un grande, grandissimo classico, che non passa mai di moda. Ma che quest’anno, però, detta le regole. Per lei: il look si fa maschile, un po’ in stile “boss girl”, con camicia bianca, stringate in pelle lucida e un paio di pantaloni a sigaretta neri. Per lui: l’outfit viene reso più grintoso da un chiodo in pelle nero o grigio, effetto used, e da una camicia in denim, al posto del solito white.

A fazzoletto: Altra bellissima tendenza di questa stagione, sarà la gravatta larga, da annodare attorno al collo e da lasciar scendere, morbidamente, proprio come un fazzoletto. Per lei: lo stile ideale, ancora una volta, è quello da ufficio, con gonna a matita nera o blu, camicia o blusa chiare, e una morbida cravatta a fazzoletto annodata con cura. Per lui? Tutto al contrario: il consiglio degli esperti è infatti, quello di concepire la cravatta come un accessorio ben più rilassato, iper colorato, da indossare su completi in lino sfruttando ancora le calde temperature, e da abbinare a friulane o mocassini in camoscio o in velluto. Ma c’è un dictat: in autunno, via libera ai colori caldi, come quelli della terra, della natura e del foliage di Ottobre!

In pelle: In pelle nera, effetto vinile, la cravatta si trasforma in un accessorio in grado di elevare qualsiasi look. Per lei: il consiglio è di indossarla con jeans neri, tacchi alti e una camicia in raso, dai colori chiari. Per una serata speciale, in cui si voglia apparire sensuali ma ricercate. Per lui: la cravatta in effetto vinile si abbina al più classico e noioso dei completi da ufficio: lo trasformerà in un minuto in un outfit di successo!

In velluto: Per le feste, ma anche per l’inverno, le cravatte vengono proposte in morbido velluto, e concepite per scaldare il look. Per lei: da provare assolutamente sopra un dolcevita a costine sottile, abbinando un blazer oversize e dei pantaloni dritti. Una chicca in più? Una spilla conm strass, da appuntare proprio sopra il nodo della cravatta. Un look adatto anche per una cena elegante! Per lui: nulla di più semplice per impreziosire una camicia chiara, sopra la quale si indossi un bel maglione in lana sottile, bianco o grigio perla.

Vi sono piaciute le proposte di look con cravatta per lo street style d’inverno del 2023? Siamo sicuri che troverete la proposta perfetta per i vostri gusti e il vostro stile!

