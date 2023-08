Come lavare la borsa da mare Saint Barth per farla durare più a lungo

Scopriamo insieme come lavare la borsa da mare Saint Barth, una tra le più amate. Per riuscire a farla durare più a lungo e a sfoggiarla per diverse estati, è importante capire come prendersene cura.

La borsa da mare è senza dubbio uno degli accessori più amati dalle donne durante l’estate. Una compagna di avventura, tra giornate al mare e in piscina, che tende spesso a rovinarsi proprio per via degli agenti esterni. La borsa da mare solitamente viene appoggiata ovunque, va incontro a salsedine, cloro e raggi solari, sempre pronta a svolgere alla perfezione il suo lavoro, ma con un grande bisogno di attenzione e cura se si vuole farla durare più a lungo. Le borse da mare Saint Barth sono tra le più amate in assoluto ed è sempre importante cercare di capire come lavarle per riuscire ad usarle al meglio senza mai rovinarle. La cosa più importante da fare è sempre quella di leggere le istruzioni riportate sull’etichetta, perché a seconda del tessuto di cui è composta la borsa, si può procedere in modo diverso. Quelle di stoffa, per esempio, possono essere lavate a freddo, massimo a 30°, ma quelle in vimini ovviamente devono essere trattate in modo molto diverso.

Come lavare la borsa da mare Saint Barth: i consigli a seconda del tessuto

Prima di qualsiasi tipo di lavaggio, ricordiamo che è importante non solo svuotare la borsa dagli oggetti che contiene, ma anche ricordarsi di capovolgerla per eliminare tutti i rendi di sabbia. Se la borsa è di stoffa e sono presenti delle macchie, si può versare una goccia di detersivo per piatti sull’alone, per poi strofinare con delicatezza e lasciar agire per qualche minuto. A questo punto si può lavare la borsa in lavatrice, a freddo o a bassa temperatura, ricordando sempre di leggere prima l’etichetta. Se la borsa è colorata ricordatevi di non farla asciugare sotto i raggi diretti del sole. La borsa di vimini, tra le più amate durante l’estate, sono quelle più difficili da pulire. Dopo aver eliminato i residui di sabbia, è importante passare sulle superfici una spazzola dalle setole morbide per rimuovere ogni granello. A questo punto potete spruzzare un po’ di grassatore su una spugnetta umida e passarla sulla borsa, per poi sciacquare bene con un panno umido e lasciar asciugare all’aria aperta. Non è così complicato, ma sicuramente è un po’ più difficile rispetto al lavaggio in lavatrice. Ovviamente è importante ricordare che oltre a lavare la borsa, non troppo spesso, bisogna anche cercare di prendersene cura, evitando di usarla in modo scorretto o sporcarla troppo. A tal proposito è fondamentale ricordare di chiudere bene le creme e gli olii solari.