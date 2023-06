Borse pochette: quale indossare e gli abbinamenti

Quando si tratta di abbigliamento e di look, che sia per una cerimonia o qualsiasi altra occasione, è molto importante anche abbinare i giusti accessori. Tra i tanti, le borse pochette non possono assolutamente mancare anche perché molto versatili. Vediamo alcuni modelli da scegliere e gli abbinamenti possibili.

Borse pochette

Sono indicate per ogni occasione e si abbinano molto bene con vari outfit, anche se le borse pochette sono particolarmente adatte per eventi come le cerimonie. Sono piccole, glamour e adatte per ogni momento, a patto di saperle scegliere nel modo giusto. sono sicuramente l’accessorio ideale per completare il proprio outfit.

Considerate da sempre un emblema della femminilità e dello stile glamour e ricercato, piacciono molto proprio per le loro dimensioni che sono molto compatte. Un accessorio alla moda in grado di impreziosire ogni look a seconda del momento e dell’occasione. In caso di abbinamenti, si consiglia di optare per un modello in linea con il proprio stile e abbigliamento.

In caso di un outfit o di un colore vivace o stampato, le borse pochette in toni neutri o tonalità metalliche sono assolutamente indicate. In caso contrario, per un abito monocromatico o dalla palette neutra, meglio puntare su un modello colorato o con dettagli che permettano di dare quel tocco in più.

Per un abito lungo e vaporoso si consiglia di optare per un modello di dimensioni compatte e contenute e viceversa. A prescindere dal modello, la cosa importante è trovare il giusto equilibrio in modo da arricchire con questo accessorio il proprio outfit.

Borse pochette: le tendenze

In vista della bella stagione, sono diversi i brand e le collezioni che propongono borse pochette in ogni forma, materiale, colore e dimensioni proprio per adattarle a ogni look e outfit. Si possono trovare modelli indicati per la cerimonia oppure da giorno in materiale rigido oppure in pelle o stoffa, ma anche in crochet, molto di moda quest’anno.

Il tipo di forma di questo accessorio è sicuramente la base di quest’anno. Si possono trovare modelli a forma di busta in pelle magari impreziositi da dettagli in oro o anche in paglia indicate per l’estate, magari a tracolla e adatte da indossare per occasioni maggiormente casual. Sono poi scelte in colori intensi come verde neon o fucsia.

Le borse pochette, quest’anno sono particolarmente colorate in palette briose e vivaci contraddistinte anche da sfumature di rosa e di verde, come proposto da alcuni brand in voga, come per esempio Luisa Spagnoli. Carpisa, per esempio, le propone in modelli blu elettrico o a bustina con tracolla per essere maggiormente eleganti.

Le tipologie in argento, magari dalla forma rigida, si adattano molto bene ad abiti da cerimonia. In questo caso, è possibile trovarle sia nella versione molto piccola, ma anche con patta da tenere in mano. Si possono anche trovare un po’ più grandi oppure con cinturino al polso se non si vuole portarla o tenerla in mano.

Borse pochette Amazon

Sono accessori alla moda disponibili in vari modelli e da ordinare a buon prezzo sul sito di Amazon dove cliccando la foto si visualizzano dettagli del prodotto. Qui sotto una classifica con i migliori modelli di borse pochette da indossare in ogni occasione e momento tra le più belle e apprezzate dalle consumatrici.

1)Eliox pochette donna elegante

Adatta per cerimonia, quindi un modello elegante dotato di tracolla e catenella. Ha un design alla moda. In cuoio ed ecopelle con chiusura frontale con calamita e zip e una tasca con zip all’interno. La tracolla è facilmente regolabile. Disponibile nei colori nero, rosa, marrone, bianco, grigio e azzurro.

2)Pochette Liu Jo

Una borsa pochette dalla tracolla removibile e regolabile in ecopelle per il materiale esterno, mentre la fodera è in tessuto. Presenta una chiusura a patta e disponibile nei colori: gold, nero, rosa, argento. Un modello alla moda che ha abbastanza spazio per contenere tutto il necessario.

3)Mandarina Duck MD 20

Un marchio che propone questo pochette da donna con il logo rappresentato nella borsetta. in poliestere e dotata di cerniera nei colori beige e blu con tracolla. Un modello che si distingue per essere molto versatile, resistente e dall’effetto cangiante. Piccola, ma non eccessivamente e con tasca con zip.

