Borse da spiaggia: i trend per il 2022

In previsione dell’estate e della bella stagione, ci sono alcuni oggetti e cose di cui è impossibile fare a meno. Insieme alla crema solare e gli occhiali da sole, non possono mancare le borse da spiaggia in tanti modelli come proposti dalle tendenze per accontentare i gusti ed esigenze di ogni donna.

Borse da spiaggia

Con l’arrivo della bella stagione, è fondamentale organizzarsi in modo da avere a portata di mano tutto l’occorrente per trascorrere una giornata al mare. Tra tutti i prodotti utili e necessari, le borse da spiaggia non possono assolutamente mancare. Permettono di contenere asciugamani, creme e anche i giochi dei bambini se sono particolarmente capienti.

Si distinguono da altre borse proprio per i materiali molto leggeri e adatti al periodo estivo con cui sono realizzate.

Possono essere sia in paglia che in rafia, ma anche in materiali impermeabili per evitare che si bagnino a contatto con l’acqua o in caso di acquazzone improvviso e realizzate in PVC trasparente.

Per scegliere questo accessorio, è fondamentale considerare alcuni aspetti come la capienza, i materiali e anche la presenza o meno dei manici. Il design, la marca e il prezzo sono fattori da non sottovalutare al momento dell’acquisto.

Molto importanti che siano leggere e traspiranti per essere più comode e confortevoli al momento dell’uso.

Si può optare anche per borse da spiaggia di medie dimensioni oppure grandi, a seconda di ciò che si vuole porre all’interno. Bisogna che abbia una superficie piatta per poter distribuire il peso nel modo migliore possibile. I manici non devono essere troppo rigidi, ma comnque resistenti e leggeri. Dalla crema solare al cappello, sono alcune delle cose da mettere in questo accessorio.

Borse da spiaggia: trend

I modelli sono davvero vari, come suggeriscono le tendenze che propongono borse da spiaggia in vari materiali: dalla rafia al nylon sino al cotone, passando per la pelle. I trend propongono forme ampie e comode, utili da portare sia durante il giorno, ma anche la sera per una passeggiata sul lungomare.

Sono un accessorio che completa il look da spiaggia. I trend, per questa stagione, le propongono nella versione tote bag in rafia adatta per le giornate da trascorrere in spiaggia oppure con manici robusti e la struttura intrecciata. Ci sono anche modelli all’uncinetto che piacciono molto e sono particolarmente apprezzati.

Alcuni modelli sono realizzati in pelle intrecciata, molto capienti. Marni propone un modello di borsa da spiaggia nella tonalità del marrone da indossare tutta l’estate che si contraddistingue per la forma a secchiello di medie dimensioni oppure anche nei modelli maxi dalla grande capienza per contenere tutto l’occorrente per la spiaggia.

Uno dei modelli che cattura maggiormente l’attenzione è la borsa in rete con tessuto e coulisse che propone il marchio H&M con manici in corda. Un modello che è una sorta di rivisitazione delle borse da spiaggia, reinterpretata con un occhio alla moda. Si contraddistinguono anche per borse in paglia con frange, cordini intrecciati e manici con perline.

Borse da spiaggia Amazon

Sono un accessorio di cui si trovano tantissimi modelli con offerte e sconti da non lasciarsi sfuggire. Cliccando sulla foto si visualizzano tutte le caratteristiche relative al prodotto. Qui sotto stiliamo una classifica delle migliori borse da spiaggia che sono tra quelle più richieste e apprezzate dalle consumatrici del noto e-commerce.

1)Borsa da spiaggia grande

Un modello di borsa con cerniera abbastanza capiente in stile marinaro, ma è possibile trovarne altre tipologie, con stampe floreali, a quadretti, a righe, ecc. e di tantissimi colori. Una borsa a tracolla da usare per tantissime altre occasioni. Sono vari i design tra cui scegliere. Il prodotto più venduto di questo settore.

2)Joseko borsa da spiaggia in paglia

Una borsa da tenere in spalla con nappa adatta per ogni giorno. Un modello molto elegante realizzato in sintetico con fodera in poliestere e chiusura a cerniera. Molto capiente e ottimo il rapporto qualità prezzo. Ha poche tasche. Disponibile nei colori beige, cachi e marrone o nel modello multicolor.

3)Amazon Brand Hikaro Grande

Una borsa da spiaggia molto grande idrorepellente con cerniera con scomparto interno e taschino per contenere gli oggetti di valore. Molto elegante e adatta anche per altre occasioni. Si può portare a tracolla per garantire un ottimo confort. Realizzata con materiali di qualità. In vendita nei colori blu, grigio chiaro, ma anche patchwork, ecc.

Insieme alle borse da spiaggia, proponiamo anche i migliori modelli di borse colorate per la stagione estiva.