Come indossare una camicia bianca oversize: le idee per i diversi stili

La camicia bianca è un capo di abbigliamento che è in grado di stare su qualsiasi cosa, utilizzabile in qualsiasi evenienza. La camicia oversize, grazie alla sua ampiezza, offre ulteriore stili e diverse idee a cui ispirarsi. In questo articolo, vedremo insieme sette diversi look e outfit che ti aiuteranno a trovare il giusto abbinamento con una camicia bianca oversize.

Come indossare una camicia bianca oversize: gli outfit

Casual chic

Per un look casual, perfetti per qualsiasi evenienza, abbinate la vostra camicia bianca oversize con un paio di jeans skinny a vita alta e delle sneakers bianche. Completate il tutto con un paio di occhiali da sole e una borsa a tracolla, che faccia contrasto con il resto dell’outfit.

Office elegance

E’ possibile utilizzare la camicia bianca oversize anche sul posto di lavoro, basta abbinarla sopra ad una gonna a matita nera, con delle decolleté a punta ai piedi. Concludete il tutto con una borsa a mano.

Street style

Per uno stile più street, anzi streetwear, vi consigliamo di indossare la vostra camicia bianca oversize con un paio di pantaloni cargo e delle sneakers alte. In base al clima, potete indossare anche una giacca di pelle oversize e un cappellino da baseball.

Boho chic

Abbinate vostra tua camicia bianca oversize con una gonna lunga, abbellita da una stampa floreale, e dei sandali. Aggiungete alcuni accessori come braccialetti in argento e orecchini pendenti per completare il look. Questo è un outfit molto più fresco, perfetto sia per un picnic che per una passeggiata al mare.

Glamour night out

Per un look più appariscente ed elegante, potete trasformare la vostra camicia bianca oversize in un capo sofisticato. Come? Indossate la camicia con una gonna midi a paillettes e delle scarpe con tacco alto. Il tutto va completato con dei gioielli brillanti.

Sporty chic

Per uno stile sportivo, ma allo stesso tempo alla moda, indossate la vostra camicia bianca oversize con un paio di leggings neri e delle scarpe da ginnastica. Aggiungete un bomber, preferibilmente colorato, e una borsa sportiva. Questo look è perfetto sia per una giornata d’allenamento che per una passeggiata pomeridiana.

Retro vibes

Per un look retro, che rimane alla moda, vi consigliamo di indossare la vostra camicia bianca oversize con una gonna a ruota e delle ballerine a punta. Aggiungete degli accessori vintage come una borsa a tracolla e degli occhiali da sole per completare il look che si ispira allo stile degli anni 50′.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Primavera 2024, le tendenze moda: idee e outfit per la sera

Moda street style, i jeans larghi di Jennifer Lopez sono perfetti per la primavera 2024