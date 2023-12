Il Peach Fuzz è il colore Pantone del 2024. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, come indossarlo secondo l’armocromia.

Il Peach Fuzz è il colore Pantone del 2024

Il colore Pantone del 2024 è il Peach Fuzz, ovvero un color pesca a metà strada tra il rosa e l’arancione. Se in questo 2023 il colore Pantone era il Viva Magenta, colore intenso e vibrante, ecco che per il prossimo anno il protagonista è invece un colore morbido e delicato, in grado di adattarsi un pò con tutto. Pantone definisce così questa tonalità: “colore che cattura il nostro desiderio di nutrire noi stessi e gli altri, il cui spirito onnicomprensivo arricchisce l’anima, il corpo e la mente. Una sfumatura calda e accogliente che sottolinea il nostro desiderio di stare insieme agli altri, una gradazione di pesca sottilmente sensuale che trasmette una sensazione di tenerezza e comunica un messaggio di cura e condivisione, comunità e collaborazione.” Leatrice Eiseman, direttrice del Pantone Color Institute, parla così della scelta del Peah Fuzz: “cercando una tonalità che riecheggiasse il nostro innato desiderio di vicinanza e connessione, abbiamo scelto un colore che irradia calore ed eleganza moderna. Un colore che risuona con la compassione, offre un abbraccio tattile e unisce senza sforzo la giovinezza e l’intramontabilità.” Il Peach Fuzz è davvero una tonalità in grado di catturare gli sguardi e le attenzioni. Abbiamo già visto questo colore sulla varie passerelle della Primavera Estate 2024, in abiti romantici come quelli di Zimmermann e Balmain, dove volant e applicazioni floreali sono in grado di dare ancora più valore a questa tonalità. Luisa Beccaria invece ha proposto abiti mini mentre Stella McCartney il tailleur giacca e pantalone.

Come indossare il Peach Fuzz secondo l’armocromia

Come abbiamo appena visto, il colore Pantone del 2024 è il Peach Fuzz, ovvero una particolare tonalità del pesca, tra il rosa e l’arancione. Dall’abbigliamento al make up, il colore su cui puntare il prossimo anno è quindi il Peach Fuzz, colore che, tra l’altro, si adatta molto bene a tutte le carnagioni. Pantone ha comunque fornito le indicazioni sulle palette di riferimento dal abbinare al Peach Fuzz, ovvero la palette che va dal rosa all’azzurro. Per quanto riguarda l’abbigliamento, il Peach Fuzz può essere indossato in diversi modi. Ecco alcuni esempio di outfit:

Pantaloni di velluto : si possono abbinare un paio di pantaloni di velluto color pesca con un piumino di colore nero e un paio di stivaletti anch’essi di colore nero.

: si possono abbinare un paio di pantaloni di velluto color pesca con un piumino di colore nero e un paio di stivaletti anch’essi di colore nero. Total Peach Fuzz : un altro modo per indossare il Peach Fuzz è un look monocolore, come per esempio un completo giacca e pantalone e ai piedi un paio di décolleté bianche.

: un altro modo per indossare il Peach Fuzz è un look monocolore, come per esempio un completo giacca e pantalone e ai piedi un paio di décolleté bianche. Maglione a collo alto: perfetto per l’inverno, un bel maglione color pesca a collo alto da abbinare per esempio a un paio di jeans, per un look casual che di certo non passerà inosservato.

