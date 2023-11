Pratici, versatili e comodi: i maglioni oversize sono il must have di questa stagione. Ecco i modelli da non perdere e come indossarli.

La moda abbraccia stile e comodità con la tendenza più richiesta del momento: stiamo parlando dei maglioni oversize. In questo articolo scopriamo insieme tutti i modelli da non perdere e come indossarli.

Come indossare la tendenza del momento: i maglioni oversize

I maglioni oversize sono un evergreen che non può assolutamente mancare nel vostro guardaroba invernale. Noti per la loro silhouette ampia e morbida, hanno conquistato il mondo della moda grazie alla loro praticità e al loro comfort. Combinano alla perfezione eleganza, versatilità e semplicità, caratteristiche che li rendono adatti ad ogni stile ed occasione. Con i giusti consigli, questo capo è perfetto per ricreare un look invernale comodo, caldo ma al tempo stesso glamour. Vediamo insieme 10 look da cui poter prendere ispirazione per queste giornate fredde.

Come indossare i maglioni oversize: 10 look da copiare

Look comodo e casualAbbina un maglione oversize ad un paio di leggins. Completa poi con delle sneakers sportive. Un look comodo, casual, adatto a tutti i giorni.

Look elegantePer chi ama i look più raffinati, è possibile indossare un maglione oversize con un blazer e dei pantaloni dal taglio sartoriale. Abbinate poi degli stivaletti bassi. Un outfit semplice ma elegante, ideale da sfoggiare anche in ufficio.

Maglione oversize e jeans skinnyIl maglione oversize si sposa alla perfezione anche con dei jeans skinny. Ai piedi degli stivaletti con tacco o degli stivali alti.

Look sofisticatoIn alternativa, potete abbinare il vostro maglione oversize ad una gonna o un vestito. Un fashion trick per proteggervi dal freddo senza rinunciare allo stile.

Look streetwearCome abbiamo visto anche nelle passerelle delle ultime sfilate d’alta moda, in questa stagione è di grande tendenza il look streetwear. Dunque, perché non provare a ricrearlo utilizzando il vostro maglione oversize preferito? Vi basterà abbinarlo a dei jeans cargo, una giacca bomber, delle sneakers ed il gioco è fatto!

Maglione oversize abitoChe ne dici invece di utilizzare il maglione oversize proprio come abito? Per valorizzare il punto vita indossa una cintura con dettagli gioiello. Perfetto da abbinare con degli stivali alti.

Look mix & matchGioca con le texture accostando un maglione oversize in lana ad una gonna in pelle o un pantalone a costine. Un look audace e particolare, per chi ama osare.

Look ton sur tonAmatissimi anche i look ton sur ton, ovvero combinazioni di capi con le stesse colorazioni e tessuti. Per un look semplice ma d’impatto. Impreziosisci il tutto con una cascata di gioielli oro o argento.

Look scintillanteIl maglione oversize offre una lista infinita di possibilità per creare look che si adattano veramente ad ogni occasione. Difatti, può essere indossato anche per una serata un po’ più speciale. Come? Ti basterà abbinarlo ad una gonna con paillettes e dei tacchi a spillo.

Coordinato con maglione oversize e gonnaGraziosi e alla moda i coordinati con maglione oversize e gonna. Comodi, eleganti e pratici, sono disponibili in numerosi negozi come Zara, H&M e Stradivarius.

