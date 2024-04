All’interno di questo articolo vedremo come indossare al meglio i mocassini da donna in primavera.

Come indossare i mocassini da donna in primavera

Ancora oggi i mocassini sono una delle calzature preferite da noi donne, ma anche da gli uomini. Comodi e versatili si possono indossare per tante occasioni diverse e in diverse stagioni, compresa la primavera. Si possono indossare con i collant, con le calze o nelle giornate più calde anche a piede nudo, quello che è certo è che un paio di mocassini ai piedi renderà il vostro outfit ancora più cool. Quest’anno vanno di grande tendenza le scarpe basse, quindi i mocassini senza tacco sono la scelta perfetta per una passeggiata in città, o anche per andare in ufficio. Quelli col tacco sono invece ottimi per la sera, per una cena romantica o anche per un aperitivo con le amiche. Ma vediamo adesso insieme alcune idee per abbinare al meglio i mocassini durante la stagione primaverile.

Come indossare i mocassini da donna in primavera: idee e outfit

Come abbiamo appena visto, i mocassini sono in poche parole una calzatura evergreen, che difficilmente passerà di moda. Perfetti da indossare per tante occasioni diverse e in diverse stagioni, tra cui la primavera. Se avete quindi dei mocassini in casa, o se avete intensioni di acquistarne un paio, andiamo adesso insieme a vedere alcune idee di outfit su come indossare i mocassini da donna in primavera:

Jeans : da sempre mocassini + jeans sono un’accoppiata vincente. Per un look casual ma chic, potete indossare un paio di jeans dritti, una t-shirt e una giacca biker, e ai piedi un paio di mocassini flat.

: da sempre mocassini + jeans sono un’accoppiata vincente. Per un look casual ma chic, potete indossare un paio di jeans dritti, una t-shirt e una giacca biker, e ai piedi un paio di mocassini flat. Bermuda a vita alta : per una giornata di sole e caldo, ecco che potete abbinare i vostri mocassini a un paio di bermuda a vita alta, una t-shirt e un trench. Un paio di calzini corti la scelta ideale se dovete camminare molto.

: per una giornata di sole e caldo, ecco che potete abbinare i vostri mocassini a un paio di bermuda a vita alta, una t-shirt e un trench. Un paio di calzini corti la scelta ideale se dovete camminare molto. Calzini bianchi: per un look stile college, indossate i vostri mocassini con un paio di calzini bianchi fino al polpaccio, una mini gonna, anch’essa bianca, e una camicia magari sui toni del blu. Ad arricchire il tutto un blazer elegante.

per un look stile college, indossate i vostri mocassini con un paio di calzini bianchi fino al polpaccio, una mini gonna, anch’essa bianca, e una camicia magari sui toni del blu. Ad arricchire il tutto un blazer elegante. Tailleur: per un occasioni importante, in cui è richiesto un look elegante, potete indossare un paio di mocassini neri abbinati a un tailleur rosa chiaro o beige. A completare il tutto una clutch nera.

per un occasioni importante, in cui è richiesto un look elegante, potete indossare un paio di mocassini neri abbinati a un tailleur rosa chiaro o beige. A completare il tutto una clutch nera. Minigonne a pieghe: per un look sbarazzino, ecco che potete abbinare i vostri mocassini a una minigonna a pieghe, sui toni del marrone o del blu, abbinata a una camicia e a una giacca di pelle.

per un look sbarazzino, ecco che potete abbinare i vostri mocassini a una minigonna a pieghe, sui toni del marrone o del blu, abbinata a una camicia e a una giacca di pelle. Tweed: per un look elegante ecco che una giacca e una gonna in tweed sono perfette da abbinare a un paio di mocassini e a un paio di collant.

E voi, quale di questi look preferite?

