Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, come abbinare al meglio i jeans baggy, per un ottenere un look super elegante.

I jeans baggy tornano di tendenza per la primavera 2024

I jeans baggy, ovvero i denim pants ampi sia sul fianco che sulla gamba, sono tornati prepotentemente alla ribalta e si apprestano a essere i jeans della primavera estate 2024. Indossati di recente anche da Jennifer Lopez, mentre passeggiava per le strade di New York con il marito Ben Affleck, i jeans baggy non sono adatti solamente per un look casual, ma anche per un outfit elegante. Adesso andremo infatti a vedere insieme 10 outfit eleganti con i jeans baggy.

Come indossare i jeans baggy: 10 outfit eleganti

Come abbiamo appena visto, i jeans baggy sono i veri protagonisti della primavera estate 2024. Ma vediamo adesso insieme 10 outfit eleganti:

Cintura gioiello: un modo per rendere più eleganti i jeans baggy è quello di indossare una cintura gioiello che, da sola, da quel tocco chic in più a tutto l’outfit. Sopra perfetta una camicia o un top crop. Tweed: anche abbinare un cappotto sartoriale in tweed ai jeans baggy risulta essere una scelta super vincente per ottenere un look elegante. Ai piedi perfette un paio di slingback o anche delle ballerine con strass. Mary Jane: un paio di Mary Jane ai piedi è ciò che serve per rendere l’outfit più chic, abbinando poi i jeans baggy a un top crop o a una t-shirt a tinta unita o animalier. Animalier: i jeans baggy abbinati a una maglietta animalier o a un paio di ballerine sempre a stampa animalier, fanno sì che il nostro outfit sia perfetto anche per occasioni più eleganti. La stampa animalier ormai è perfetta quasi per tutte le occasioni. Blazer: il blazer rende in pratica qualunque outfit elegante, quindi va benissimo abbinarlo anche a i jeans baggy, soprattutto se a vita bassa. Ideale un blazer dai toni chiari. Pullover girocollo: nelle giornate più fresche, potete abbinare ai jeans baggy un pullover girocollo e ai piedi un paio di scarpe chiuse eleganti. Texani: per dare quel tocco in più al nostro look, ecco che abbinare i jeans baggy a un paio di stivali texani e a una giacca con frange è una scelta super cool e anche elegante. Décolleté: al fine di slanciare la figura un paio di décolleté con tacco sono la scelta perfetta. Sopra perfetto un top o anche una camicia. Trench: altro abbinamento super elegante, jeans baggy, t-shirt bianca e un trench sui toni chiari del marrone. Per le giornate più fresche e che minacciano pioggia è la scelta perfetta. Ai piedi stivaletti o mocassini. Camicia bianca: uno dei capi più eleganti già di per sé, perfetta se corta, aggiungendo ai jeans magari anche una cintura gioiello per dare ancora più enfasi a tutto il look.

