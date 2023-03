Il duo di comici siciliano Ficarra e Picone si è tuffato nell’incredibile mondo delle serie-tv e il risultato è stato molto apprezzato. Dopo la prima stagione di Incastrati, disponibile su Netflix, anche la seconda stagione è stata un grande successo. Ma com’è andato a finire il secondo capitolo della serie-tv? Scopriamolo, ma occhio agli spoiler.

Incastrati 2: come finisce la seconda stagione?

I protagonisti di Incastrati sono Salvo e Valentino, che si interfacciano in una sequela di vicende dal gusto comico ma anche drammatico, tant’è che il genere della serie-tv è stato nominato proprio dramedy.

Il finale di Incastrati 2 vede proprio i due protagonisti riuscire a collaborare con la polizia per la cattura di Padre Santissimo, Cosa Inutile e di tutti i loro collaboratori. Dopo essere stati catturati dai malviventi e dopo essere stati costretti a collaborare con loro, rischiando anche di mettere a rischio matrimonio e famiglia, si ritrovano a collaborare invece con la polizia: lo scopo? Trovare il nascondiglio segreto dei mafiosi e, finalmente, catturarli. Nell’episodio finale della serie-tv, la polizia arriva ad assalire proprio il gruppo di malviventi e tutto si conclude con la cattura di Padre Santissimo. Quest’ultimo si ritroverà faccia a faccia con Salvo il quale, con in mano la pistola e il distintivo, minaccia di ucciderlo. Si susseguono una serie di colpi di arma da fuoco e la polizia, avendo sentito gli spari, arrivano sul luogo e catturano sia Padre Santissimo, sia Cosa Inutile, mandandoli in carcere. La città è felice dell’accaduto e pare che la tregua sia finalmente arrivata. Salvo, infine, riesce a congiungersi di nuovo con la sua fidanzata Ester. Agata, infine, viene liberata e si riunisce al piccolo Robertino e a Valentino.

Incastrati 2 si chiude con un’apparizione dell’ispettore Jackson che, da una televisione, guarda proprio Incastrati e sorride allo schermo durante una pausa dalle riprese della sua serie-tv.

Ci sarà un sequel di Incastrati o è la fine ufficiale?

A quanto pare ormai è ufficiale: Incastrati si conclude con la seconda e ultima stagione. I motivi di tale scelta sono da collegarsi a una questione prettamente di trama: sin dall’inizio, infatti, la serie-tv è stata pensata per raccontare una storia che si andasse ad articolare in due stagioni soltanto. Netflix ha solamente confermato una notizia già nota: Incastrati si è ufficialmente conclusa con la seconda stagione.

Dove vedere Incastrati

La serie con Ficarra e Picone è disponibile su Netflix. Incastrati 2, in particolare, è disponibile sulla piattaforma streaming a partire dal 2 marzo 2023. Gli episodi della seconda e ultima stagione sono 6 e la durata di ognuno è di circa 30 minuti. Accanto al secondo capitolo della dramedy, è ovviamente ancora disponibile anche la prima stagione. Netflix, quindi, offre la possibilità a chi ancora non si fosse tuffato nell’incredibile storia di Incastrati, di potere cominciare la serie a partire proprio dall’inizio: più comodo di così!

Accanto ai due protagonisti, Salvo Ficarra e Valentino Picone, ci sarà anche Leo Gullotta e altri volti noti del mondo dello spettacolo italiano.