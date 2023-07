Scopriamo insieme come fare un pareo con un foulard e qualche idea originale per indossarlo. Il pareo è uno dei capi più amati e usati durante l’estate, essenziale in spiaggia e anche alla moda.

Come fare un pareo con un foulard: consigli

Il pareo è uno dei must have di ogni stagione estiva. Un capo fondamentale quando si trascorrono le giornate in spiaggia, ma che può anche diventare un indumento da indossare in altre occasioni estive. Se non avete un vero e proprio pareo per le vostre giornate al mare, potete anche pensare di utilizzare un foulard, che può svolgere lo stesso ruolo di copricostume. Il segreto è scegliere un foulard largo, possibilmente dalla forma rettangolare. Lo potrete trasformare facilmente in un pareo, ma anche in tanti indumenti differenti. Per realizzare un pareo con un foulard basta trovarne uno della dimensione giusta e della fantasia che vi piace e annodarlo esattamente come si farebbe con un vero e proprio pareo. Possiamo annodarlo in tanti modi diversi, così da riuscire ad ottenere delle varianti che potrebbero rivelarsi molto utili durante l’estate, in vari occasioni, come gonne, abiti e top. Sono davvero tante le trasformazioni che si possono fare grazie ad un semplice foulard. Basta avere un po’ di fantasia, di creatività e anche un po’ di manualità, soprattutto se si decide di annodarlo in modi più particolari.

Come fare un pareo con un foulard: 10 idee per indossarlo

Scopriamo insieme dieci idee per indossare il vostro pareo realizzato con un foulard: