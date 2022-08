Come indossare il pareo d’estate

Il pareo da spiaggia si può indossare durante l’estate per creare dei look davvero incredibili.

Il pareo da spiaggia si può indossare durante l’estate per creare dei look davvero incredibili. Lo dimostrano anche le influencer e le fashioniste, che lo sfoggiano in vari modi, sempre tutti alla moda.

Pareo da spiaggia: di nuovo in tendenza

Il pareo da spiaggia è di nuovo una tendenza moda Estate 2022, da sperimentare con i migliori look da spiaggia, e non solo. Sui social network sta spopolando e ci sono moltissimi post di fashioniste e influencer che sfoggiano i loro look da mare, che comprendono meravigliosi parei. Alcune di loro spiegano anche come indossare il pareo in città, alcune lo sfoggiano in barca, altre in meravigliose destinazioni su laghi e al mare.

Tutte sognano di poter sfoggiare il giusto pareo e ce ne sono davvero infiniti modelli, per cui è importantissimo scegliere quelli giusti. Gilda Ambrosio, per esempio, ha scelto una versione mini del pareo, ma ne esiste anche una versione molto lunga. Alessandra Airo ha scelto una bellissima gonna pareo, sfoggiata con una camicia a righe minimal chic. Presenti anche le sorelle Ferragni, che vanno a sommare la tendenza logomania. Ci sono tantissimi modelli di pareo, da quelli più sensuali a quelli più pratici, e alcune lo indossano anche come un top.

Come indossare il pareo: look di fashioniste e influencer

Esistono tantissimi look diversi con il pareo da spiaggia, che sono stati anche sfoggiati sui social network. Scopriamone alcuni insieme.

Alessandra Airo ha scelto un pareo lungo con una camicia a righe, per un look à la marinière davvero meraviglioso, che porta con sé una grande novità, ovvero la collaborazione ClubAiro e Madame Pauline Vintage;

Gilda Ambrosio, che dispensa la sua lezione di stile da Capri, ha scelto un pareo mini con un costume intero, con simmetrie contrastanti ma perfettamente in sintonia tra di loro;

Veronica Ferraro ha scelto un look perfetto per la spiaggia, ma anche per andare in barca o prendere un aperitivo con le amiche dopo il mare. Ha indossato un pareo con logomania e una camicia fluo;

Leonie Hann e ha deciso di giocare con i colori, abbracciando la tendenza crochet anche al mare. Per bikini e styling degli accessori, si scelgono una o più nuance presenti nel pareo;

Chiara Ferragni riporta in voga la logomania, scegliendo l'iconico logo Dior per il suo look, con canottiera bianca, abbinata ai sandali Oran di Hermes;

Valentina Ferragni ha scelto la tendenza rainbow, abbinando bikini e pareo;

Anna Rosa Vitello ha mostrato un pareo trasparente da indossare anche quando non si è al mare, con lingerie coprente, modellante e tono su tono.

Bettina Looney ha scelto un pareo con cristalli che impreziosiscono il tulle nero, trasparente e ideale anche per la città;

Molte donne hanno deciso di indossare parei da spiaggia lunghe con fantasie animalier, che sono davvero molto di moda quest’anno. Un modo per dare un tocco originale anche al proprio look da spiaggia. Inoltre, spesso il pareo viene anche rivoluzionato completamente, tanto che molte donne lo indossano al posto del top, per coprire la parte superiore del corpo invece che quella inferiore.