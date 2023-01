Ottenere un look chic ed elegante non è solo per persone ricche: ci sono dei piccoli ma importanti accorgimenti che vi renderanno sempre perfette

Se pensate che ottenere look sofisticati ed eleganti sia solo sinonimo di ricchezza, sappiate che non è così. La moda offre numerose scorciatoie per risultare chic ed eleganti anche senza acquistare capi di alta moda; subito vi ricoprirete di un’aura talmente raffinata da fare invidia a chiunque.

Consigli per ottenere outfit ricchi e super chic

Vi piace la moda e volete sempre risultare sofisticate? Amate i capi eleganti ma non potete acquistare capi high cost? Niente panico, la soluzione c’è sempre quando si tratta di moda. Vediamo insieme alcuni piccoli ma importanti trucchi per esaudire ogni vostro desiderio.

Scegliete abiti che si adattino alla vostra silhouette: l’occhio, come si dice, vuole la sua parte, perciò puntate a capi che valorizzino la figura.

No a capi né troppo grandi, né troppo piccoli. Le taglie devono corrispondere alle vostre forme: gli abiti che scegliete devono calzarvi a pennello.

Acquistate con giudizio e puntate alla qualità: niente grandi numeri, niente capi fondamentalmente inutili.

La prima regola per ottenere look sofisticati è proprio quella di puntare a pochi capi di qualità, ma di impatto estetico notevole. Comprare un terzo della quantità di vestiti che solitamente si è abituati ad acquistare, dunque, può essere un’ottima soluzione. Non c’è bisogno di spendere un patrimonio, basta stare attenti sia alle offerte, sia alla qualità dei tessuti e della fattezza dei capi.

Occhio al logo, a volte stanca: per ottenere un look elegante e da “ricchi”, non è necessariamente utile mostrare i loghi dei brand. Pur appartenendo a brand luxury, i capi firmati non sono sinonimo di ricchezza. Puntate piuttosto a capi di alta qualità (magari sartoriali, di brand anche poco conosciuti ma esteticamente appaganti); in questo modo vi farete notare nel giro di pochi secondi. Si sa, l’eleganza non mainstream attira sempre.

Puntate sempre sul vero: se vi piace la pelle, puntate su quella vera, a meno che non sia ecopelle.

Attenzione ai dettagli: un outfit poco curato, con pieghe, fili scuciti e non perfettamente pulito, vi darà subito un’aria poco elegante e decisamente poco chic. Attenzione ai tessuti delicati, richiedono maggiore cura e basta poco per rovinarli.

Tenete d’occhio le ultime tendenze e adattatele al vostro stile: dimostrarsi sempre sul pezzo in fatto di tendenze è sempre un bene.

In guardaroba occhio ai must have: ci sono capi che non muoiono mai, motivo per il quale è sempre bene avere in cabina armadio capi evergreen. Sì al cappotto color cammello, alla borsa total black, ai mocassini e a quel maglioncino da tenere sulle spalle quando il tempo è incerto.

Accessori e gioielli sempre e comunque: l’attenzione ai dettagli è continua. Curare il look con i giusti accessori e con i giusti gioielli vi farà sembrare immediatamente più chic. Sì alle perle, sì agli orologi, sì ai punti luce e sì a borse e occhiali da sole lineari.

Fate attenzione alle trame troppo spinte: puntate su colori scuri e neutri, ma se non riuscite ad abbandonare le trame più particolari, cercate di dosarle. Occhio a non eccedere con le trame animalier; basta poco per rovinare un look.

Basta davvero poco per ottenere look glamour: la cura al dettaglio, l’attenzione agli acquisti, la qualità dei tessuti e la sicurezza di sé sono gli elementi chiave per avere successo.