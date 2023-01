I cappotti per la stagione invernale 2022-2023 passano dal classico modello evergreen a modelli con cintura e decisamente oversize.

Scopriamo quali sono quelli di maggiore tendenza e come poterli indossare al meglio.

Tutti i cappotti di tendenza per l’inverno 2022-2023

Il cappotto è sicuramente uno dei capi invernali più importanti; è il pezzo forte dell’intero outfit perché, fondamentalmente, copre tutto ciò che sta sotto e conferisce la giusta importanza al look. Scegliere un bel cappotto è fondamentale in quanto è il primo capo che salta all’occhio, è il vero protagonista quando si è in un contesto all’aperto.

Con il giusto cappotto si può essere sempre in ordine, al caldo e in tendenza fashion.

Sicuramente tra gli evergreen immancabili nel guardaroba c’è lui, il cappotto nero, se lungo tanto meglio. Versatile, elegante e adatto a ogni tipo di situazione, il cappotto nero è quel capo che non passerà mai di moda.

La monocromia è sempre una garanzia: il cappotto tinta unita si riconferma una tendenza anche per l’inveno 2022-2023. Oltre al nero, must have assoluto, si può quindi optare per tonalità diverse, come il colore cammello, il total white (perfetto per le vacanze natalizie), il grigio scuro e, di super tendenza di stagione, il marrone cioccolato.

Più è lungo, più è tendenza: il cappotto dell’inverno 2022-2023 deve essere extra long e, se piace lo stile, anche oversize. L’importante è che sia lungo e che cada dritto lungo la silhouette. No punti vita stretti e forme troppo sagomate: la vera tendenza è la lunghezza. Se lasciato aperto e abbinato a una bella sciarpa calda e spessa (magari anche colorata), il risultato sarà impeccabile. Questo tipo di modello si può abbinare letteralmente con tutto: dal jeans skinny, al pantalone a vita alta e super largo, a gonne corte, tacchi alti o sneakers. Non c’è alcun tipo di limite quando si tratta di cappotti lunghi: la sua versatilità è insuperabile.

Una tendenza che sta prendendo sempre più piede è la monocromia dell’intero outfit. Non solo cappotto tinta unita, quindi, ma un abbinamento totale anche nell’abbigliamento sotto. Spopolano outfit total black, total white, total brown e outfit anche dalle colorazioni più sgargianti, come rosa shock e rosso.

Se invece avete voglia di qualcosa di diverso, il cappotto con cintura indossato come un abito potrebbe essere la soluzione più adatta.

Scegliendo un modello con cintura in vita, l’attenzione cadrà proprio lì, sul punto vita, stretto, elegante e sensuale. La lunghezza del cappotto permetterà di nascondere gran parte dell’outfit che c’è sotto: un cappotto che diventa abito in un paio di secondi, la combinazione perfetta. Più lungo sarà il cappotto, più l’outfit sotto sarà coperto e conferirà un effetto sorpresa ancora più strabiliante.

L’inverno 2022-2023 ama i cappotti più di ogni altra cosa: accostati ai giusti accessori, come guanti, sciarpone ton sur ton e copricapo di tendenza, i cappotti riusciranno a regalarvi le giuste vibes a ogni occasione. Le parole chiave? Extra lunghezza, oversize, monocromia, cintura in vita, giusti accessori e voglia di stupire sempre e comunque.