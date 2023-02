Come disdire abbonamento Infinity su Prime Video

Infinity Selection è uno dei servizi a cui si può accedere tramite Prime Video. Un servizio molto apprezzato, che conferma l’ulteriore ascesa di Amazon Prime nel mondo dello streaming. Scopriamo insieme come disdire l’abbonamento.

Come disdire l’abbonamento Infinity su Prime Video

Infinity Selection è uno dei servizi a cui si può accedere tramite Amazon Prime Video. Ormai l’ascesa di Amazon Prime è sempre più significativa, tanto che è diventata un vero e proprio competitor per tutti i più grandi servizi di streaming, da quelli che si concentrano su film e serie tv, come Netflix, fino a quelli dedicati allo sport, come Dazn, o addirittura Sky, che è una delle piattaforme storiche. Su Amazon Prime si potranno anche trovare alcune partite di calcio e non è escluso che la piattaforma possa decidere in futuro di aprire una sezione interamente dedicata allo sport.

L’affiliazione tra Amazon Prima e Infinity Selection ha lo scopo di rendere ancora più significativa l’offerta dedicata ai contenuti di interesse popolare, ma ovviamente questo non significa che l’abbonamento non possa essere disattivato in qualsiasi momento. Si tratta di due abbonamenti diversi, in realtà, anche se sono raccolti nell’unica piattaforma di Amazon Prime video. I programmi, le serie tv e i film di Prime vengono divisi tra Amazon Prime Video e Infinita Selection, ma è possibile decidere di disdire solo l’abbonamento a Infinity e continuare a godere dei contenuti di Prime Video.

Disdire l’abbonamento a Infinity su Prime Video: la procedura

La procedura da seguire è molto semplice e anche molto veloce, per cui non dovrete farvi prendere dall’ansia. Scopriamo insieme come disattivare Infinity Selection su Amazon Prime Video. Per iniziare bisogna andare nella pagina “Il mio account” di Amazon Prime Video. Una volta effettuato l’accesso con le proprie credenziali, non resta che selezionale la voce “Le mie applicazioni” e accedere alla sezione apposita “Contenuti digitali e dispositivi”. A questo punto bisogna scegliere l’opzione “Gestione” e cliccare su “I miei abbonamenti”. In questa sezione potrete decidere di disdire il tuo abbonamento a Infinity Selection su Amazon Prime Video. È importante tenere bene a mente che se si decide di disattivare il rinnovo automatico al proprio abbonamento, si continuerà ad avere l’accesso al servizio fino alla scadenza del periodo di abbonamento in corso. Non è un percorso difficile, ma il vantaggio è che comunque si avrà la garanzia di poter continuare ad accedere a tutti i contenuti di Amazon Prime Video, che avete pagato, senza perdere nulla a livello economico e di contenuto. Ora avete tutte le informazioni di cui avete bisogno per disdire il vostro abbonamento ad Infinity Selection, per seguire passo dopo passo la procedura necessaria per ottenere il risultato desiderato. Nonostante questo, è bene pensarci molto bene prima di decidere di disdire l’abbonamento. Le motivazioni per farlo possono essere diverse, ma è importante che siate davvero sicuri di fare questo passo e di non avere il desiderio di continuare ad accedere ai contenuti di questo servizio, facendovi bastare solo quelli di Amazon Prime Video, che sono tantissimi.