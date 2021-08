Nei mesi estivi, complice anche il caldo, il phon potrebbe non essere la soluzione giusta per asciugare la chioma. Inoltre, questo apparecchio rischia di rovinarli e danneggiarli ulteriormente. Vediamo come asciugare i capelli senza l’uso del phon e averli allo stesso modo in ordine e ben curati.

Come asciugare i capelli senza il phon

Subito dopo aver lavato i capelli viene naturale prendere in mano il phon per asciugarli. Questo apparecchio, insieme alla piastra e al ferro, rischia di danneggiare e rovinare i capelli. Forse non tutti lo sanno, ma è possibile asciugare i capelli senza l’uso del phon e tenerli lo stesso in ordine con la giusta piega e acconciatura adatta.

Gli stessi parrucchieri consigliano di non esagerare con le fonti di calore dal momento che sono deleteri per il benessere del cuoio capelluto.

Il periodo estivo, complice il caldo e l’umidità, può essere l’occasione per prendersi una pausa dal phon e asciugare i capelli in altro modo, senza perdere la loro bellezza e lucentezza.

Inoltre, non usare il phon comporta anche una serie di vantaggi, insieme a un notevole risparmio dell’elettricità. Meno si usa il phon meno si usa l’effetto crespo del capello e quindi è maggiormente in ordine. Al posto del phon, per asciugare i capelli, va benissimo l’asciugamano da passare sulle punte che aiuta a disciplinare il capello e impostare la piega naturalmente.

L’asciugamano va usato sulla corte creando dei cerchi in modo da eliminare l’eccesso di umidità. Ridurre l’uso e il consumo del phon evita di spezzare il capello e la formazione delle doppie punte. Per chi ha i capelli fragili, non usare il phon può aiutarli a dargli un aspetto più sano.

Come asciugare i capelli senza phon: come fare

L’afa e il caldo estivo non permettono di usare il phon, ma è possibile asciugare i capelli senza questo strumento e ottenere allo stesso modo un bellissimo risultato. Sebbene non sia facile asciugarli senza questo apparecchio, si possono ottenere buoni risultati per la propria chioma, a patto di seguire questi consigli sul giusto procedimento da adottare.

Ovviamente bisogna fare attenzione in modo da evitare che i capelli appaiano troppo crespi o elettrici. Al posto del phon, è possibile usare l’asciugamano che non va sfregato, ma tamponato sui capelli. Un asciugamano in microfibra è molto comodo da usare e vi sono turbanti in microfibra che asciugano i capelli senza disidratarli.

Per mantenere una chioma naturale e sciogliere i nodi, bisogna spazzolare i capelli in modo delicato. Durante il periodo estivo, è possibile asciugare i capelli all’aria: in questo modo ne guadagnano in bellezza e luminosità. Al posto del phon, è possibile usare la piastra asciugante Perfect Hair 2 in1, la migliore in commercio.

Chi ha i capelli ricci, per evitare l’effetto crespo, si consiglia di asciugarli all’aria e applicare sempre, sulla chioma umida, dei prodotti che siano adatti in modo da che il sole li possa asciugare evitando di arricciare il capello. Un metodo da usare, non solo in estate, ma anche in inverno, usando il turbante in microfibra che permette di asciugare i capelli mentre si stende il bucato o si lavora al computer.

