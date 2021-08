I capelli sono una parte importante della bellezza femminile e vanno trattati nel modo giusto. Oltre allo shampoo, bisogna fare attenzione all’asciugatura. Si può asciugare i capelli senza rovinarli o sfibrarli seguendo alcuni dei consigli qui presenti e aiutandosi con la migliore piastra in circolazione.

Come asciugare i capelli senza rovinarli

Una delle cause per cui i capelli possono rovinarsi e apparire più fragili può dipendere anche dal modo di asciugatura. Per questa ragione, è molto importante cercare di capire come asciugare i capelli nel modo giusto in modo che non si rovinino. Lavare i capelli usando lo shampoo adatto, senza parabeni è il primo passo perché siano in ordine ed evitare che possano rovinarsi.

Il balsamo è un altro aspetto importante in quanto permette di idratarli e nutrirli in profondità. Infine, l’ultimo passaggio è asciugare i capelli che deve avvenire con le dovute cautele per il benessere e la salute della propria chioma. Bisogna eseguire l’asciugatura in modo corretto evitando i danni da sfregamento e calore.

Dal momento che il calore è una delle prime cause per cui i capelli si rovinano, è molto importante scegliere il phon adatto e impostare la giusta temperatura che può essere fredda, media o calda e anche valutare la velocità adeguata del getto d’aria. Ci sono phon dall’asciugatura rapida dotati di diffusore in modo da avere una ottima piega.

La fretta è una nemica dell’asciugatura dei capelli, per cui è bene prendersi del tempo per sé da dedicare a questo trattamento della propria chioma. Una buona mezz’ora è più che sufficiente per asciugare i capelli in modo corretto e prendersi cura della chioma nella maniera migliore.

Come asciugare i capelli: consigli

Dopo averli lavati, vi è un’altra fase delicata che permette di prendersi cura del capello. Per asciugare i capelli nel modo migliore ed evitare di rovinarli o danneggiarli ulteriormente, si consiglia di seguire alcuni suggerimenti per trattare bene la chioma e averla sempre in ordine in maniera impeccabile.

Prima di tutto, non bisogna strofinare i capelli con l’asciugamano in quanto si corre il rischio di ottenere un effetto crespo che è possibile eliminare con Perfect Hair 2 in 1, la piastra migliore in commercio. Meglio avvolgerli nell’asciugamano, meglio se in microfibra in modo che possa assorbire l’acqua in eccesso.

Non bisogna mai pettinarli quando sono bagnati in quanto tendono a spezzarsi. È meglio pettinarli usando un pettine a denti larghi e a metà asciugatura, mai dopo averli lavati. Bisogna, prima di asciugare i capelli, proteggerli usando un olio a base naturale o un termoprotettore in modo che prendano la giusta piega e siano subito in ordine.

Il phon o la piastra asciugante non devono essere mai usati a una temperatura alta, ma media poiché si rovinano meno. Per evitare che si rovinino e fissare la piega, optare per un getto d’aria fredda. La piastra o il ferro sarebbe bene non usarli tutti i giorni, ma solo in determinate occasioni.

Come asciugare i capelli: miglior rimedio

Insieme all’uso di un asciugamano in microfibra, un rimedio per asciugare i capelli evitando che si possano spezzare, è usare una buona piastra e la migliore, al momento, risulta Perfect Hair 2 in 1, uno strumento di bellezza che ha notevoli funzioni e consigliato anche dalle consumatrici.

Avere i capelli in ordine richiede molto tempo, ma grazie a Perfect Hair 2 in 1 tutto ciò si può ridurre. Si tratta di una piastra che, non solo stira e liscia il capello, ma ha anche la funzione asciugante in modo da asciugare i capelli subito dopo averli lavati.

Un modello molto innovativo in questo campo. Si compone di piastre ioniche e fori di ventilazione che permettono di rimuovere l’umidità in eccesso. Inoltre, elimina l’effetto crespo permettendo di avere capelli sani e perfetti per ogni evento e occasione speciale. Una piastra come Perfect Hair 2 in 1 è progettata per la salute e il benessere della chioma, garantendo capelli che siano sani e lucenti. Grazie ai suoi benefici e alla sicurezza sui capelli, è riconosciuta come la miglior piastra asciugante del momento. Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

Stira e asciuga il capello rapidamente come dal parrucchiere e li protegge dai danni che sono causati dal calore delle piastre. In base al tipo di capello si può regolare la temperatura evitando di danneggiarlo o sfibrarlo. Si consigliano temperature basse per i capelli fini, mentre le elevate si adattano meglio alle ciocche spesse. Una piastra che in due minuti raggiunge i 210°.

Un apparecchio molto leggero e portatile perfetto per il viaggio e le vacanze.

Dal momento che la piastra non è reperibile negli e-commerce o negozi fisici, per la sua originalità ed esclusività, il solo metodo è tramite il sito ufficiale del prodotto per cui bisogna inserire i dati personali all’interno per poi inviarlo. Perfect Hair 2 in 1 è in offerta promozionale al costo di 39,99€ per una confezione con diverse offerte e la spesa di spedizione gratis. Il pagamento si effettua con Paypal, la carta di credito o anche i contanti al corriere.