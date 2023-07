Vediamo insieme alcuni metodi per allacciare le scarpe senza far vedere il fiocco.

Volete allacciare le scarpe senza far vedere il fiocco? Bene, siete nel posto giusto, in questo articolo vedremo infatti come fare per nascondere il fiocco delle nostre scarpe.

Come allacciare le scarpe senza far vedere i lacci:

Per molti di noi i nodi alle scarpe sono considerati antiestetici, quasi come un qualcosa di fuori posto nel nostro outfit. Non c’è bisogno però di non comprare o indossare più scarpe con i lacci, poiché ci sono diversi modi per poter nascondere il fiocco dalla vista, modi che vedremo adesso insieme. Una volta imparato almeno uno di questi metodi potrete sfoggiare le vostre scarpe coi lacci senza problemi visto che il fiocco non si vedrà più.

Come allacciare le scarpe senza far vedere i lacci: la guida

Come detto precedentemente ci sono diversi modi per nascondere il fiocco alle scarpe, senza quindi dover rinunciare ad acquistare un paio di scarpe con i lacci perché non ci piace il fiocco. Vediamo adesso insieme alcuni di questi metodi metodi per non far vedere il fiocco delle scarpe:

Nascondere il fiocco dietro la lingua della scarpa: uno dei metodi più utilizzati e più facili per nascondere il fiocco è quello di nasconderlo dietro alla lingua della scarpa. Per farlo devi indossare le scarpe normalmente e annodare il fiocco un pò più allentato di come faresti di solito. A questo punto portalo sopra la linguetta e poi nascondilo dietro. Questo è sicuramente il metodo più facile e veloce, però la sensazione del fiocco dietro la linguetta e quindi contro la parte superiore del piede a qualcuno potrebbe dare fastidio, soprattutto se si deve indossare la scarpa per tante ore consecutive. Se è così conviene provare uno degli altri metodi.

Nascondere i lacci sotto la soletta: anche questo è un metodo molto semplice e in questo caso non serve nemmeno fare il nodo alla scarpa. Una volta inseriti i lacci dall’esterno all’interno, l’unica cosa che devi fare è alzare la suola e nascondere le due estremità dei lacci lì. Dopo di che devi premere bene la soletta in modo che i lacci rimangano fermi. Servirà un pò di pratica per questo metodo, adatto soprattutto alle sneakers, per trovare la giusta posizione dei lacci affinché non si spostino mentre si cammina.

Usare le ancore per lacci: un altro metodo per nascondere il fiocco è quello di acquistare le ancore per lacci. Sono un piccolo strumento pratico in grado di mantenere i lacci in posizione e fuori dalla vista. Queste ancore scivolano sulle estremità dei lacci, dopo di che devono essere tirate a filo con l’occhiello del laccio. Sul mercato se ne trovano diversi, anche di diversi colori a seconda della preferenza.

Questi elencati sopra sono quindi tre metodi infallibili per allacciare le scarpe e nascondere il fiocco. La cosa da fare è provarli tutti e tre e vedere sia quello che ci risulta più facile da eseguire, sia quello che ci da meno fastidio, sia quello che ci piace di più. Dopo di che sarete pronte per sfoggiare le vostre scarpe senza l’antiestetico fiocco!