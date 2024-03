Volete sapere come abbinate il tartan? Siete nel posto giusto, all’interno di questo articolo vedremo infatti alcune idee di outfit perfette per questa primavera.

Primavera 2024: torna di tendenza il tartan

Il tartan, ovvero i capi, o gli accessori, caratterizzati dal motivo a quadri di ispirazione scozzese, è tornato di moda già nelle scorse stagioni e si appresta a esserlo anche per questa primavera 2024. Il tartan è indossato sia da noi donne ma anche dagli uomini e la versione più scelta è quella a quadretti rossi, anche se al giorno d’oggi ci sono davvero tante combinazioni di colori. Il tartan, come detto, è perfetto da indossare anche in primavera, ma, come abbinarlo al meglio? Innanzitutto c’è da dire che il tartan non è difficile da abbinare e soprattutto è adatto per tante occasioni diversi, sia di giorno sia di sera. Ma vediamo adesso insieme nel dettaglio 5 idee di outfit che possono fare al caso vostro.

Come abbinare il tartan: 5 idee per la primavera

Come abbiam appena visto, il tartan è perfetto da indossare anche in primavera e soprattutto è di forte tendenza. Solitamente siamo soliti indossare capi caratterizzati dal pattern scozzese soprattutto nelle stagioni più fredde, con cappotti o mantelle. Ma in realtà esistono diversi capi perfetti anche per quando fa più caldo, come gonne o camicie. Ma vediamo insieme adesso 5 idee di outfit per la primavera da cui potete prendere ispirazione:

Minigonna: una minigonna tartan è perfetta per le giornate primaverili, per esempio potreste abbinare una minigonna tartan sui toni del grigio e del rosso con una maglia a maniche lunghe di colore nero, un paio di ballerine nere ai piedi e una borsa piccola sempre nera. Look perfetto per una bella giornata primaverile. Gonna midi: anche la gonna midi tartan è di grande tendenza, perfetta sui toni del grigio abbinata a un paio di texani e a un girocollo nero. Camicia: è forse il capo più classico, la camicia tartan sui toni del rosso è indossata spesso anche dagli uomini. Un idea di look è quella di indossare la propria camicia tartan abbinata a una gonna longuette nera e un paio di ballerine o di slingback ai piedi. Jeans: negli ultimi anni sono di forte tendenza anche i jeans tartan soprattutto o sui toni del rosso o su quelli del grigio. In entrambi i casi sono perfetti abbinati a una t-shirt nera e a un paio di sneakers sempre nere. Blazer: il blazer è il capo della primavera 2024, quindi perché non indossare un blazer con motivo tartan? Ottimo da indossare anche con un paio di jeans per un look casual, o con un paio di pantaloni neri per un look più elegante.

Insomma , il tartan si può abbinare in tanti modi diversi anche in primavera. E voi, quale preferite?

